El Molly Malone despide el año a ritmo de jazz El grupo Jazz In Time El grupo Jazz In Time será el encargado de amenizar este pub el domingo 30 de diciembre, a partir de las 20.30, con entrada gratuita LEONOTICIAS León Jueves, 27 diciembre 2018, 10:39

El pub Molly Malone vuelve a apostar por el jazz en vivo para sus veladas dominicales. El grupo Jazz In Time será el encargado de amenizar este pub este domingo 30 de diciembre, a partir de las 20.30 horas, con entrada gratuita.

Grupo nacido en 2010 con la conjunción de diversos músicos, algunos con larga trayectoria musical a sus espaldas, tanto en el terreno amateur como en el profesional.

En sus filas cuenta con músicos reconocidos, con amplio currículum musical, con diversas formaciones y renovación de sus diversos componentes que, por circunstancias personales o profesionales, han dado paso a otros músicos que han aportado vivencias, matices y puntos de vista diferentes al grupo.

Orientado al jazz en sus diversas vertientes, cool, swing, bossa, bebop, blues, funky, etc. es actualmente una formación que mantiene formatos en septeto con voz femenina, o sin ella, en formatos en sexteto, quinteto, cuarteto, etc.

Sonido cuidado, música agradable y adaptabilidad al medio serían características a destacar del grupo, manteniendo en sus eventos un repertorio acorde a su línea con sonido propio y adaptado al público, lugar, actividad y horario.