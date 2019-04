Miss Caffeina: «La música nos ha salvado la vida varias veces» Miss Caffeina presenta 'Oh Long Johnson' en León Esta banda de indie llega a Espacio Vías este jueves, 25 de abril, para presentar su nuevo disco «Oh Long Johnson» S. FERNÁNDEZ León Miércoles, 24 abril 2019, 15:20

Miss Caffeina llega a León para presentar su nuevo disco «Oh Long Johnson», que vio la luz a principios de 2019, en León en Espacio Vías el próximo 25 de abril de 2019. Será la sala de conciertos de Espacio Vías quien acoja a esta banda madrileña formada por Alberto Jiménez, Sergio Sastre, Álvaro Navarro y Antonio Poza.

Tras el éxito rotundo de su anterior disco «Detroit», el grupo madrileño vuelve a los escenarios con su quinto trabajo Oh Long Johnson en el que nuevo ritmos cobran protagonismo.

Antes de subirse al escenario de esta sala leonesa la voz de este grupo, Alberto Jiménez mantiene un encuentro con leonoticias.

¿Cómo llevan los veranos de festival y los inviernos de sala?

Es el escenario ideal, porque te da tiempo hacer unos cuantos conciertos de presentación del disco y luego ir a los festivales donde el tiempo es más limitado. En el anterior disco lo presentamos directamente en festivales y nos dimos cuenta que era mucho mejor que viniera rodado por salas.

Ya son unos fijos en los festivales…

Bien. A todo el mundo le agrada que su proyecto vaya mejor. Cuando te ves un poco más arriba en los carteles de los festivales piensas 'bien hecho'. Luego sabes que hay grupos que tienen una mayor repercusión, pero nosotros no hemos querido que vaya la cosa demasiado deprisa. Estamos muy contentos

Miss Caffeina Lugar: Espacio Vías Día: jueves, 25 de abril Hora: 21.00 horas Artista Invitado: Naranja Precio: 20€ anticipada 25€ en Taquilla

Llegan a León con su nuevo disco 'Oh Long Johnson', un disco muy bailable…

Es algo buscado y que hemos llegado allí como consecuencia del disco anterior y de la músicas que escuchamos últimamente. Lo único que se planteó como premisa cuando nos pusimos a trabajar en este nuevo disco es que fuera más electrónico y con menos elementos. Lo que ha surgido es un disco entre electrónica y pop que tiene su mejunje, no es un disco vacío que solo habla de bailar y beber.

Lo cierto es que hay muchas canciones con mucha crítica social…

Sí, pero se crítica desde dentro, nosotros no estamos ajeno a esto. Por ejemplo, la información llega muy a lo grande, no se sabe diferenciar la verdad de la mentira. Supuestamente estamos más conectados pero a veces para mal, yo sé en todo momento lo que estás haciendo, algo que en muchas ocasiones nos sirve más para desconectarnos que ara conectarnos.

Playlist de Miss Caffeina

En el tema 'Reina' tratan el acoso escolar…

Yo viví el bullying en el 90, algo que parece muy lejano pero que actualmente sigue pasando, Si no ponemos lo medios para que esto no cambia se seguirá repitiendo esta situación una y otra vez. Yo no hice la canción para difundir el mensaje, la hice para mí pero una vez que se publica le ha servido a mucha gente y eso es algo muy bonito.

¿Cuál es la solución?

La solución es la educación. Cuando un niño se mete con otro porque está gordo, porque tiene gafas o por ser gay eso no sale de la nada, es algo que ha escuchado en casa, o bien en casa no se han cuidado de tratarlo. El foco no hay ponerlo en el niño sino en los padres.

¿Cómo lleva que aquellos que le criticaban hoy escuchen sus canciones?

Justicia divina. Muchas veces piensas que el triunfo es la mayor venganza pero luego recapacitas y te das cuenta de que no te dedicas al mundo de la música por eso. Prefiero pensar que todo pasa por algo. Por otro lado, casi todo el mundo que se dedica a esto está tullido de alguna manera, la música es un medio muy bueno para liberarse de cargas.

¿La música ha sido una válvula de escape?

Si la música nos ha salvado la vida varias veces.

¿Significa 2016 un cambio para la banda?

Si, a partir de ese momento nos empezó a ir mejor en todos los sentidos. Cuando está pasado no te das cuenta, tienes que dejar pasar un tiempo para asimilarlo mejor. Unos de los momentos en el que nos dimos cuenta que algo bueno estaba pasando fue en el Sonorama de ese año. Éramos artista sorpresa y todo el mundo sabía nuestras canciones, eso fue una señal. Lo que no se si todo este cambio sucede por el disco en sí o por la acumulación de trabajo que habíamos hecho hasta el momento.

Regresan a León, ¿qué recuerdos tiene de esta ciudad?

Tengo un gran recuerdo de León. Recuerdo un Gran Café lleno con un público entregado. Como anécdota, al finalizar el concierto nos subimos a la parte de arriba y casi dimos otro concierto