Miss Caffeina conquista León a ritmo de baile y reivindicación

Miss Caffeina llega a León para presentar su nuevo disco «Oh Long Johnson», que vio la luz a principios de 2019, Espacio Vías es el lugar elegido para la presentación de este nuevo álbum a todos los leoneses, un disco «que llega como consecuencia del disco anterior», con el tanto éxito cosecharon.

Alberto Jiménez, Sergio Sastre, Álvaro Navarro y Antonio Poza hacen una parada en el camino para hablar a los micrófonos de leonoticas, escasos minutos antes de subirse al escenario. En su recuerdo todavía queda el concierto que dieron en El Gran Café, «donde al finalizar subimos a la parte de arriba para continuar el concierto», recuerda entre risas Álvaro Navarro.

Esta banda madrileña no para de cosechar éxitos, este mismo jueves ha salido el cartel del festival DCODE donde compartirán escenario con bandas de la talla de Amaral o Two Doors Cinema club, siendo uno de los grupos cabeza de cartel. « Cuando te ves un poco más arriba en los carteles de los festivales piensas 'bien hecho'», señala la voz de este grupo Alberto Jiménez.

Un leoneses disfrutaran de una gran velada, bajo el cartel de no hay entradas se subirán esta banda al escenario donde además de los temas más conocidos sonaran los nuevas canciones de Oh Long Johnson. Un concierto para bailar y disfrutar pero también «esconde mucha crítica social».