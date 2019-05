Uno de los mejores ballets del mundo en directo desde Londres en la gran pantalla de los Cine Velasco de Astorga y en el Cine Van Gogh de León Una de als escenas de esta obra. Este jueves, 16 de mayo, estos cines acogen la danza contemporánea del Royal Ballet, emisión en directo desde Londres LEONOTICIAS León Martes, 14 mayo 2019, 12:52

La danza contemporánea de uno de los mejores ballets del mundo, el Royal Ballet, llega al Cine Velasco en Astorga y al Cine Van Gogh de León de la mano de tres de los más destacados coreógrafos actuales.

The Mix Ballet se emitirá en directo desde el Covent Garden londinense este jueves, 16 de mayo, a las 20:15 horas (hora de España) y se proyectará en la provincia de Salamanca: en Peñaranda de Bracamonte (Teatro Cine Calderón), y Salamanca (Cines Van Dyck); y en la provincia de León: en Astorga (Cine Velasco) y León (Cines Van Gogh). También llegará a El Barco de Ávila (Teatro Lagasca), Burgos (Cines Van Golem), Segovia (Artesiete Segovia), Almazán (Cine Calderón), Valladolid (Cines Broadway) y Zamora (Multicines Zamora). Además, gracias a la distribución de Versión Digital llegará a 140 cines de 110 ciudades de España. También a más de 50 países.

Un espectacular conjunto de ballet compuesto por tres piezas contemporáneas ofrecerá nuevas perspectivas de danza de la compañía londinense. La primera obra, Within the Golden Hour, de Christopher Wheeldon está Inspirada en el cambio de estaciones, siete parejas se separan y entremezclan. Creada en 2008 para el 75 aniversario de la compañía San Francisco Ballet, Wheeldon coreografía el trabajo para catorce bailarines.

Tres pas de deux centrales conducen a un final en el que todo el elenco se reúne en una única y brillante formación, exhibiendo el complejo manejo característico de los conjuntos del coreógrafo, en el proceso de creación de complejos entramados que cambian y mutan en esta reflexión sobre la belleza del movimiento. Las distintas secciones en las que se estructura la obra están acentuadas por los diseños de Jasper Conran. Una pieza iluminada por ricos colores sugeridos por el anochecer.

Beatriz Stix-Brunell, Lauren Cuthbertson, Sarah Lamb, Vadim Muntagirov, Ryoichi Hirano y Alexander Campbell conforman los bailarines principales de esta pieza. El compositor minimalista italiano Ezio Bosso creó la partitura original para cuerdas, incorporando música de Vivaldi. Fue interpretado por primera vez por el Royal Ballet en 2016.

Estreno mundial

A continuación, tendrá lugar el estreno mundial del ballet del aclamado coreógrafo contemporáneo Sidi Larbi Cherkaoui. Medusa, la nueva pieza creada para el Royal Ballet conjuga nuevas fusiones estilísticas al repertorio de la Compañía y al escenario de la Royal Opera House, por su estilo ecléctico. En esta ocasión con música de Henry Purcell.

El coreógrafo belga es director artístico del Royal Ballet of Flanders, así como director artístico de su propia compañía, Eastman, y artista asociado de Sadler's Wells. Ha creado más de cincuenta obras que a menudo exploran temas de diferencia cultural, religión y espiritualidad

La obra cuenta con la participación especial en el papel principal de Natalia Osipova en el papel principal de Medusa. También cabe destacar a Olivia Cowley, Matthew Ball y Ryoichi Hirano.

Crisis de los refugiados

Por último, Flight Pattern de la coreógrafa canadiense Crystal Pite, es una exploración en movimiento de la crisis de refugiados, desde la difícil situación de millones de personas desplazadas hasta las relaciones humanas individuales.

Flight Pattern, creado en 2017, es su primer trabajo para la Royal Ballet. Aclamado por la crítica en su estreno, es una respuesta conmovedora a una de las mayores crisis humanitarias que enfrenta la sociedad actual.

El ballet lo integran 36 bailarines moviéndose al unísono, retratando a una comunidad de refugiados. Un conmovedor pas de deux angustiado de una pareja. Este trabajo a gran escala está ambientado con la música de la «Sinfonía de canciones tristes» de Górecki.

La idea de comunicación, de comunión, es una característica importante del trabajo de Pite. Según apunta el coreógrafo «quiero conectarme con la audiencia«, para ella, el baile tiene un poder comunicativo único. »Hay algo en el cuerpo al que creo que todos nos conectamos, incluso si no bailan. Todos saben lo que se siente al alcanzar, al caer, a ser recogido o a sostener a alguien, porque tiene un lenguaje en su propio cuerpo que habla con fluidez, ya sea que se dé cuenta o no. Creo que hay una forma de usar el baile para eludir el lenguaje, para acceder a partes de personas a las que normalmente no tienen acceso. Creo que esas son todas posibilidades poderosas«.

Este directo tiene una duración de tres horas quince minutos, con dos intermedios. Ofrecerá imágenes exclusivas, entrevistas, el movimiento entre bambalinas y planos detalle de los bailarines. Tras esta emisión, la obra «Romeo y Julieta» cerrará el martes, 11 de junio, la temporada de directos 2018/19 de la Royal Opera House 2018/19.