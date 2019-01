Maryland: «La supervivencia de un grupo pasa por tener un buen directo»

El test de Leonoticias a Rubén Castelo

Una bebida: Cerveza

Una Comida: Ensaladilla

Una película: Star Wars

Una canción: So Alive de Ryan Adams

Una canción para estos días que estás alegre: Soy de escuchar Bandas Sonoras

Una canción para enamorar: With Or Without You de U2

Una canción para un día de bajón: Santo Domingo de Vega

Lo mejor de tener tu propio grupo de música: Que haces lo que te da la gana

Lo peor de tener tu propio grupo de música: Tener a tu hermano gemelo en el grupo (risas)