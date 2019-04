The Mani-las y Kurt Baker Combo celebran una noche rock en El Gran Café The Mani-las. Dos de los grupos del momento en España juntos este sábado 27 de abril a partir de las 22.00 horas LEONOTICIAS León Lunes, 22 abril 2019, 11:07

El rock llega a El Gran Café este sábado, 27 de abril, de la mano de The Mani-las y Kurt Baker Combo. A partir de las 22.00 horas la música en directo volverá a sonar en esta mítica sala d la capital leonesa.

The Mani-las aterrizan con sus canciones de 2:30 que no bajan de los 150bpm, compuestas de ritmos que invitan a bailar, melodías y coros con tres potentes voces y un repertorio de canciones que le haría saltar las tuercas al mismísimo Frankenstein. Un repertorio directo y sublime de la mano de Mariana Pérez (Sonic Trash, Rubia, Cora Bloom) a la batería, Maika Makovski (The Mani-las) al bajo y Olaia Bloom (Las Culebras, Cora Bloom) a la guitarra.

La banda nace a raíz de un viaje de Maika y Olaia a Manila el pasado 2017, después del cual deciden grabar el single He's got the power (original de The Exciters) una vez de vuelta para lo que no dudan en llamar a Mariana y así completar este power trío, tan necesario en los tiempos que corren.

Kurt Baker Combo

Después de muchos años tocando arriba y abajo, de costa a costa, encima de cualquier cosa, con su grupo The Leftovers y The Kurt Baker Band, el músico de pop y rock'n'roll Kurt Baker decidió que necesitaba un nuevo cambio de escenario y se fue para la ciudad de Madrid. Aterrizó allí en 2013 y, después de una exitosa gira por España y Francia con sus compañeros de banda estadounidenses, Baker empezó a tocar conciertos acústicos en solitario por toda la península ibérica. No pasó mucho tiempo, y empezaron a llegar las ofertas para tocar, en España, también, en formato eléctrico. A pesar de eso, el problema era que la banda de Baker estaba a más de 3.000 millas de distancia. Por lo tanto, formó el Kurt Baker Combo, un nuevo grupo formado por Juancho López al bajo (Paul Collins Beat, Peralta, The Crepitos), Jorge Colldan (Holy Sheep, The Flash, Señor No) a la guitarra y coros, y Sam Malakiam a la batería (Alrighters, Los Platillos Volantes). Baker tiene claras sus influencias y su estilo. Este nuevo álbum está marcado por la gran presencia de elementos Glam, Punk, Garage y Rock. Así, siguen sus principales influencias como The MC5, The Remains o Eddie & The Hot Rods. Little Steven les fichó para su sello «Wicked Cool» records y ya han editado 3 albumnes con que se han recorrido USA y toda Europa.

Las entradas ya están a la venta por un precio de 12 euros de forma anticipada en el Elektra - Gran Café - Entradium y en taquilla el mismo día del concierto por 15 euros.