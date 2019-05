LuGotti muestra 'el otro lado' de Ibiza

Tras su última versión del Santa Bárbara, LuGotti vuelve con «From The Other Side», un tema original pensado para la pista de baile donde saca a relucir su lado más housero. Un track en el que predominan voces que provienen del más allá sobre una base rítmica contundente donde fusiona el arduo trabajo de estudio con las notas inconfundibles de su saxofón.

El nuevo sencillo viene acompañado de un sorprendente videoclip dirigido por Jose Fernández Life en el que el saxofonista se despierta de un largo sueño y se adentra en la búsqueda de ese otro lado místico que Ibiza esconde.

Un lado de la Isla Blanca que nos muestra a lomos de una Harley Davidson mientras persigue ese secreto que guarda un misterioso sobre. Mientras resuelve el enigma de ¿qué hay al otro lado? a ritmo de house de altos vuelos nos muestra diferentes lugares con encanto de la Isla de Ibiza.

Uno de los mejores saxofonistas

Para el que aún no lo conozca, LuGotti está considerado como uno de los mejores saxofonistas y productores del panorama artístico nacional. Se licenció en la prestigiosa universidad Berklee College Of Music de Boston donde realizó, becado, sus estudios superiores. Su extraordinaria capacidad y desarrollo del lenguaje musical no pasan desapercibidos y se involucró en aquellos años en distintos proyectos y colaboraciones con Fred Wesley (James Brown, George Clinton) y Kat Dyson (Prince). Pero incluso en el 2005 fue presentado por el mismísimo Maceo Parker en el teatro Roxy de Boston como «la promesa española del Funk».

También cabe destacar su etapa más televisiva en el año 2012 cuando entró a formar parte de la banda del Talent Show «La Voz» y a amenizar con su saxo las tardes de muchos hogares desde el programa «Sálvame».

Actualmente está inmerso en desarrollar en Ibiza su propia carrera personal tocando en los lugares más exclusivos de la isla y desarrollando una faceta artística no vista anteriormente como es la de productor de música electrónica. Ejemplo de ello es que en 2013 publica su primer single y videoclip «Golden Notes». Un tema donde se evidencia que esa promesa del funk que presentó Maceo Parker hace algunos años se ha convertido en una realidad.