Los londinenses The Dustaphonics cierran el ciclo de conciertos 'Summer Fun' Los londinenses The Dustaphonics. La programación musical continuará los jueves de agosto con el ciclo «Galicia Sumergida», en el que podrán disfrutarse conciertos de las bandas gallegas Cró!, Modulador de Ondas, Diola, Trilitrate, y Orquesta Metamovida LEONOTICIAS León Miércoles, 24 julio 2019, 11:01

Este jueves, 25 de julio a las 22.00 horas, un concierto del cuarteto londinense The Dustaphonics cierra el del programa de conciertos 'Summer Fun', que ha tenido lugar en julio en el patio del Musac. La música seguirá siendo protagonista de la programación de agosto con el ciclo «Galicia Sumergida», programado por la Orquesta Metamovida, agrupación que reúne a los miembros de 13 bandas de la escena alternativa gallega. El concierto, con entrada gratuita hasta completar el aforo, estará precedido de una pinchada a cargo de del dj Juancho Bummer a partir de las 21:00 horas.

Summer Fun Banda: The Dustaphonics Día Jueves, 25 de julio Hora: 22.00 horas, Pinchada desde las 21:00 horas Lugar: Patio Musac (Entrada por la calle Campanillas). En caso de lluvia los conciertos tendrán lugar en el interior del museo Entrada gratuita hasta completar el aforo

Baile energético

El sonido de esta banda londinense formada en 2008 se mueve entre el garage rock, el R&B, el soul, blues y punk 70´s. Actualmente, The Dustaphonics se presentan como un cuarteto especialmente festivo y diseñado para el baile enérgico y la escucha más activa. Sus directos se caracterizan por su voz volcánica, una técnica implacable y ritmos trepidantes. Entre su discografía destaca su álbum 'Johnny and Bo' (2016), en el que consiguen unir estilos con pleno carácter, promoviendo un recorrido por la historia del rock n´roll de guitarras que va de Bo Diddley a Johnny Ramone.

Summer Fun

El programa 'Summer Fun', concebido por el músico y agitador cultural afincado en León Juancho López, propone un recorrido personal por el rocanrol y su voluntad más lúdica y hedonista a través de cuatro conciertos, que estarán precedidos de pinchadas a cargo del colectivo leonés BocaOreja a partir de las 21:00 horas.

El ciclo, que toma su nombre del legendario hit de Barracudas incluido en el álbum Drop Out with The Barracudas (1981), incluye cuatro propuestas que tienen como nexo común del rocanrol de vanguardia en su vertiente más lúdica y hedonista, con la intención de ampliar el espectro del rock para identificarlo también con su intencionalidad más catártica y refrescante. Los conciertos suponen un recorrido por el panorama nacional e internacional del underground más reciente, deslizándose entre sonidos neo indie, referencias world music, revisionismo contemporáneo y espíritu big band en su versión más frenética.