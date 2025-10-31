Lion Rock Fest 2025 atraerá a León numeros público internacional 'Pretty Maids', 'Steelheart', 'Shiraz Lane', 'Chez Kane' y 'Remendy' o 'Care of night', entre otros serán los encargados de poner ritmo a la noche del 8 de noviembre

Leonoticias León Viernes, 31 de octubre 2025, 13:15

La ciudad de León vuelve a acoger un año más el destacado 'Lion Rock Fest', que este año celebra su tercera edición. Un festival que poco a poco va ganando presencia en este ámbito y que se ha convertido en una cita de referencia para los más rockeros, siendo ya imprescindible en su calendario. Una propuesta cultural que cuenta con la colaboración de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de León y que, apuesta por la capital leonesa para acoger este festival, que cada año reúne a más y más público.

Hasta la fecha, este año se han superado las entradas vendidas respecto a ediciones anteriores. De todas ellas, el 80 por ciento del público proviene de fuera de la capital leonesa y sus alrededores, contando con la asistencia de rockeros de todo el panorama nacional e incluso internacional, entre los que destacan países como Francia, Portugal y Reino Unido.

Una gran apuesta para el turismo de la capital leonesa. Cada año, este festival acoge más grupos de carácter nacional e internacional que aportan prestigio a este evento, que se ha convertido en uno de los más destacados a nivel nacional, dando así visibilidad a la ciudad de León a través del rock. El festival arranca el 8 de noviembre a las 17:30 horas con la apertura de puertas y se prolongará durante toda la noche, pudiendo disfrutar de las mejores bandas de rock. Aunque también el día de antes y las horas previa al festival se podrá disfrutar de un cartel complementario.

Cabezas de cartel

Pretty Maids: de origen danés y compuesto por Ken Hammer y Ronnie Atkins, es un grupo que fusiona el hard rock con el metal melódico. Desde 2017 no tocaban en España y este año regresan después de casi una década para actuar únicamente en la ciudad de León.

Steelheart: liderado por el cantante croata-estadounidense Miljenko Matijevic, llega por primera vez en 35 años a España para ofrecer un concierto único con el mejor rock norteamericano.

Shiraz Lane: el cuarteto finlandés llega dispuesto a hacer disfrutar al público con sus divertidos conciertos. Este evento cuenta con una celebración muy especial: la presentación de su cuarto disco, 'In Vertigo', que se estrena justamente en esas fechas.

Chez Kane: la diva británica del rock melódico del siglo XXI trasladará al público a los 80 a través de su música, sus ritmos y su estética.

Remedy: esta banda sueca representa lo mejor del presente y del futuro más prometedor del género. Y es que, con tan solo tres años de trayectoria, ya cuentan con tres álbumes a sus espaldas.

Care of Night: también desde Suecia llega esta banda, que cuenta con diez años de trayectoria y ofrecerá un potente directo.

Be For You: serán los representantes locales y nacionales del cartel, y llegan a esta tercera edición con ganas de sorprender al público con grandes novedades.

Más música

El día previo al festival, para ir calentando motores, habrá un concierto gratuito en el que tocarán la banda valenciana Jolly Joker y los salmantinos 1945. Este evento se llevará a cabo en el Espacio Vías.

Además, el 8 de noviembre, el mismo día del festival, a la hora del vermut se podrá disfrutar en el Barrio Húmedo del grupo Wildhärd, en la sala Babylon.