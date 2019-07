Los dj leoneses prometen unas sesiones cargadas de «mucho ritmo, diversión y sorpresas» para el Planeta Sound El dj leonés DriDri. DriDri y Cheese and Bacon serán los encargados de poner el cierre al viernes y sábado de este festival que se celebra en Ponferrada entre el 19 y 21 de julio S. FERNÁNDEZ León Jueves, 18 julio 2019, 11:07

Si el Planatea Sound, que se celebra entre el 19 y 21 de julio en Ponferrada, arrancará tanto el viernes como el sábado con sonidos bercianos por parte de los grupos The Morgans y Cia Campillo respectivamente, el cierre tendrá un acento leonés. DriDri Dj será el encargado de cerrar el primer día de este festival. «Tenías ganas de cerrar un festival de este tamaño», afirma este dj a leonoticias. Por su parte la pareja de Dj, Cheese and Bacon hará lo mismo en la noche del sábado. «Vamos a cerrar el festival de una manera muy divertida», afirma Jorge, uno de los integrantes de este dúo.

Con experiencia en grandes festivales, a la vez que en la noche leonesa, ambos grupos conocen bien lo que será este festival. Su particular forma de mezclar indie con electrónica les ha permitido ganarse un hueco en este evento. « Nuestro 'secreto' reside en poner hit que todo el mundo conoce, no tenemos un género definido lo que hacemos es poner temas con los que la gente se siente identificado», afirman Cheese and Bacon. Esa también es la tónica de DriDri Dj que ha preparado «una sesión en la que va haber mucha variación va a ser un no parar».

El cierre de ambas noches se presenta con muchas sorpresas, «vamos a tener a la gente en vilo», apunta DriDri Dj, manteniendo la misma dirección de este festival pero «pero dándole un toque más cañero».

Hacen lo que les gusta y eso se nota, se mueven dentro de un género en el que se sienten cómodos, «no me veo pinchando trap» afirma DriDri Dj, en esa misma línea se posiciona Cheese and Bacon, quien les pilla mayores « para poner trap, nos cuesta adaptarnos a esas propuestas».

Llevan muchos años viviendo de cerca el panorama musical leonés por ello son conscientes de lo que « cuesta mucho hacer un festival de estas características, por ello espero que le salgan muy bien para que repitan», declara DriDri Dj. «Este festival sirve para consolidar la base que ya tenemos en la provincia de León», apuntala Cheese and Bacon.

Jugar en casa siempre tiene sus riegos por ello llevan la sesión muy preparada, todo tiene que salir bien porque en casa no se puede 'pinchar'.