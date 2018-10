La banda leonesa Murder Valley ofrecerá un concierto de película en el Babylon La banda leonesa Murder Valley. Este grupo presentará, este viernes 26 de octubre, su disco Rifles and Rope que incluye la canción Cold Morning Light, que formará parte de la banda sonora de la película norteamericana The Wall of Mexico LEONOTICIAS León Lunes, 22 octubre 2018, 12:32

La banda leonesa Murder Valley ofrece este viernes 26 de octubre un concierto en el bar Babylon con motivo de la presentación de su primer disco Rifles and Rope. Este trabajo incluye la canción Cold Morning Light, que formará parte de la banda sonora de la película norteamericana The Wall of Mexico, dirigida por Zachary Cotler. El concierto será a las 22:00 horas con entrada a 3 y 8 euros, incluyendo copia del disco.

Murder Valley es un grupo de música formado a finales de 2017 en León e integrado por el cantante británico John Clark; Israel Quintana al banjo y Javier Ordás a la guitarra acústica, músicos que ya han participado en proyectos musicales en la ciudad de León como La Santa Folk, The Yellow Horse o Nodding by the Fire.

El sonido de Murder Valley se ubica entre alt-country, el folk y el old timey y su repertorio combina sus propios temas, versiones de Townes Van Zandt, Johnny Cash, Blaze Foley o Son Volt, y antiguas canciones tradicionales norteamericanas.

Su primer trabajo se titula Rifles and Rope y ha recibido muy buenas críticas en la prensa especializada, apareciendo en distintas webs, publicaciones como la revista Mondosonoro o en programas de Radio 3.

El primer tema del disco, una murder ballad titulada Cold Morning Light, ha sido escogido por el director Zachary Cotler para formar parte de la banda sonora de su próxima película, un film independiente con tintes de comedia titulado The Wall of Mexico.