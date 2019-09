Kuve: «Los discos son un diario que me ayudan a expresar mi estado de ánimo» Maryan Frutos, lider de Kuve, durante un concierto en la sala Sol. La banda de indie/rock liderada por Maryan Frutos regresa este viernes, 27 de septiembre a capital leonesa para presentar su nuevo disco, 'Castillos de Fuego' S.FERNÁNDEZ León Viernes, 27 septiembre 2019, 12:33

La banda de indie/rock Kuve regresa a León un año después. A pesar de que ha pasado poco tiempo este grupo, pasito a pasito, ha ido ganado mucho terreno hasta hacerse un hueco aún más grande en la industria musical. Con nuevo disco debajo del brazo, 'Castillos de Fuego' y un verano lleno de actuaciones en festivales, regresan a la capital leonesa este viernes 27 de septiembre. El Gran Café será el encargado de dar cobijo a esta banda que llega con un mensaje muy energético, potente y sobre todo muy positivo. Desde la humildad que le caracteriza, leonoticias se reúne con Maryan Frutos, líder de la banda. En una cálida entrevista nos desgrana el buen momento que está atravesando esta banda.

Kuve Día:Viernes 27 Septiembre Hora:22:00 Lugar: El Gran Café Entrada anticipada 10€ en puerta 13€ A la venta en La Mona, El Gran Café y Wegow.com

¿Cómo lleva el cambio de verano de festivales a invierno de salas?

Cada formato tiene su magia y ahora, después de un verano muy movido y energético, toca ir a lugares más reducidos, familiares y sobre todo más especial para la gente que acude a estos conciertos. Yo estoy encantada con los dos formatos.

Participó en el homenaje a Mecano que se hizo en el Sonorama, ¿Cómo fue ese momento?

Fue un honor participar en algo así, cantar ese tema (Aire) delante de tanta gente y formar parte de ese momento tan especial que era la vuelta de Nacho Cano a los escenarios después de 25 años. Por otro lado supuso un reto para mí, porque la canción que interpretaba era muy difícil, pero lo disfruté muchísimo y salió muy bien. Las críticas han sido estupendas y es un momento que lo guardaré siempre en mi recuerdo.

¿Qué le parece la diversidad de bandas que hay en un festival?

A mí me encanta que haya bandas de diferentes géneros en los festivales, porque lo que hacemos es música, a mí personalmente no me gustan las etiquetas. Cuanto más compartamos mucho mejor, me gustan que existan colaboraciones entre bandas que no tienen nada que ver generando cosas muy interesantes. Es positivo y enriquecedor que diferentes géneros musicales se mezclen en un mismo lugar.

Y dentro de todos los festivales el Sonorama tiene algo especial…

Es verdad que los camerinos de este festival es como estar en la plaza del pueblo, por eso muchas bandas aunque no toquen van. Al final te llevas muy bien con mucha gente y eso da gusta, y de ahí también salen cosas.

Estuvo en León hace el pasado octubre, ¿un año después que ha cambio en Kuve?

Durante la trayectoria de la banda se han ido dando pequeños pasos, un trabajo de hormiga, que en este disco también lo hemos dado. La gente lo ha recibido muy bien y eso se ha visto en los festivales y en las entradas de nuestra gira de invierno. Se trata de seguir trabajando en dar nuevos pasitos y continuar dándonos a conocer

¿Considera que este disco ha sido el paso más grande que ha dado la banda?

Sí, creo que sí. Cada año intento madurar musicalmente e intento aportar más en los discos. En este hemos cuidado mucho la producción, hemos hecho las cosas con mucho tiempo y eso es algo que la gente nota y valora.

Este es un disco con un mensaje muy positivo...

Como en cualquier proyecto vas pasando por etapas, hay momentos en el que las cosas no maduran, en otros las cosas salen y ves todos más fácil, al final intento que los discos sean una especie de diario, un forma de expresarme.

¿Cómo surge el tema 'El mundo es tuyo', en el que reivindicas el papel de la mujer?

Me apetecía reivindicar en una canción el papel de la mujer, y animar a las mujeres a seguir luchando, a no tener miedo. Desde un mensaje positivo, quería transmitir que todos los hombres y mujeres sigan avanzando en esta lucha.

¿Cómo lleva que su hermano se dedique también a la música? (Sean Frutos, cantante de Second)

Me parece maravilloso que nos dediquemos a lo mismo. Ambos trabajamos mucho y es maravilloso tenerlo al lado y compartir experiencias con él. Tenemos una relación muy buena, y el hecho de que nos dediquemos a lo mismo es genial.

Regresa a León, ¿qué le falta por hacer en esta ciudad?

Me gustaría tocar con toda la banda en una sala, porque por estas fechas ya hace frio en León (Risas). Hemos disfrutado mucho en esta ciudad con el público y con la gastronómica que tiene.