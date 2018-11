Joshua Nelson & The New York Gospel Project llega a Léon el próximo 13 de diciembre El Auditorio Ciudad de León será el escenario de la obra 'El evangelio según Joshua' LEONOTICIAS León Martes, 6 noviembre 2018, 14:36

Joshua Nelson & The New York Gospel Project llega a León el 13 de diciembre presentando 'El Evangelio según Joshua' una nueva producción que conmoverá al público. Es la primera vez que cuenta con una formación tan numerosa y con un repertorio que además de incluir temas estándar de su admirada Mahalia Jackson, contará también con los temas más demandados del gospel tradicional.

El espectáculo que presenta un sonido sensacional tendrá lugar el día 13 de Diciembre a las 21:00h en el Auditorio Ciudad de León y las entradas pueden adquirirse desde 12 euros.

Joshua Nelson, negro y judío que se define a sí mismo como la peor pesadilla del Ku Klux Klan, se subió a un escenario por primera vez en Brooklyn para rendir tributo a su admirada Mahalia Jackson. Desde entonces ha cautivado a grandes audiencias desde Nueva York a Jerusalén.

Joshua Nelson ha actuado en grandes teatros, sinagogas e iglesias. Sus colaboraciones incluyen nombres tales como Aretha Franklin , Wynton Marsalis, Billy Preston, y Stephanie Mills. Ha actuado y grabado con todos los grandes del Gospel: Albertina Walker, The Barret Sisters, Hezekiah Walker, Kirk Franklin, Dottie Peoples, Dorothy Norwood, Vanessa Bell Armstrong, Reverendo Timothy Wright, Bobby Jones & New Life.

'Brother Moses Smote the Water' fue el proyecto con las estrellas del Klezmer, The Klezmatics (2006 Grammy Award de World Music), con el que hizo su primera gira europea.

Destaca dentro de su brillante carrera musical la grabación de 'How I Got Over' a los 13 años, cantar en el funeral de la diva Sarah Vaughan por petición de la familia y su participación en Lincoln Center de Nueva York en el JVC Jazz Festival de 1993.

El tema 'How I Got Over' encabezó las listas de programación radiofónica y llegó a vender 1.150,ooo copias. Fue nominado para los «Stellar Awards».

En 1999 Joshua Nelson actuó en el Globe Arena de Estocolmo ante una audiencia de 30,000 personas y con un coro de 550 voces, orquesta de cuerdas y banda. También actuó para el presidente Bill Clinton durante la Conmemoración del «Bloody Sunday». En 2001 canta para el primer ministro Sueco durante la ceremonia del apertura del Instituro Padei de Estudios Judíos. Es nombrado «Embajador Oficial de la Paz a través de la Canción.»

Joshua Nelson, por su contexto cultural y religioso, ha sido el pionero de la denominada KOSHER-GOSPEL MUSIC. Género Hebreo/Judío con toques de Soul.