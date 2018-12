Javier Vielba de Arizona Baby: «En la música lo que antes era transgresor ahora es meintreing» Arizona Baby. Arizona Baby regresa a El Gran Café para presentar su nuevo disco 'Sonora', haciéndolo por partida doble, jueves y viernes a las 22.00 horas y las 22.30 horas respectivamente S. FERNÁNDEZ León Martes, 18 diciembre 2018, 14:57

Javier Vielba regresa a León esta vez vestido con el traje de Arizona Baby. Con una imagen muy personal, en las que prevalecen sus tupidas barbas, y un sonido muy característico regresan a El Gran Café para presentar su nuevo disco 'Sonora', en el que han logrado reinventarse pero sin perder su esencia. Vielba acompañado de Rubén Marrón y Guillermo Aragón ofrecerán un concierto doble en esta mítica sala de la capital leonesa, de esta forma este jueves y viernes León sonorá a indie- rock. Antes de eso la voz de este grupo mantiene una hermosa conversación con leonoticias

Vienen a presentar su nuevo disco 'Sonora', un disco en el que logran reinventarse pero sin perder su esencia…

Es difícil porque para cambiar hay que modificar el método, no puedes cambiar haciendo más de lo mismo. Es una fila línea muy resbaladiza ser capaz de cambiar sin dejar de ser tú mismo. Lo cierto es que este es el disco más fresco y con el espíritu más adolescente, pero nos ha constado mucho tiempo en lo cual hemos dejado de ser adolescente. Este nuevo álbum nace gracias a los anteriores, a los miles de conciertos que hemos dado. La experiencia que hemos ido adquiriendo nos ha permitido plasmar mejor lo que nos gustaría conseguir.

¿Cuál ha sido la clave para este nuevo disco?

Hemos confiando en nosotros y en la química que tenemos como grupo después de todo el tiempo que llevamos juntos. Como hemos visto que estamos sintonizados no nos hemos vuelto locos con guiones para la película, el protocolo a seguir es que no hay protocolo, fuimos naturales y trabajamos como lo haría la típica banda de chavales que quiere montar su primer disco para dejar a todos boquiabiertos. Todos estamos muy ilusionados porque los tres creemos en el grupo. Sé que suena a tópico pero lo dijo con firmeza que es el mejor disco de Arizona Baby.

El test de leonoticias a Javier Vielba Una bebida: Cerveza artesanal Una Comida: Sopas de ajo Una película: The Warriors de Walter Hill Una canción: Lo Que Ni Yo Soñara de Los Hermanos Cubero Una canción para estos días que estás alegre: Lucretia My Reflectionde de The Sisters of Mercy Una canción para enamorar: Thats Amore de Dean Martin Una canción para un día de bajón: Cualquier canción de Jeff Buckley Lo mejor de tener tu propio grupo de música: a mí de la música me gusta todo Lo peor de tener tu propio grupo de música: Quizás las injusticias que se producen en este mundo Algún día se afeitará la barba Javier Vielba: Posiblemente tampoco tiene que ser esclavo de un matojo de pelo

¿Cómo valora los veranos de festivales e inviernos de sala?

Estoy en una época muy militante con lo de las salas, porque estoy muy cabreado con los políticos. En Castilla y León hay una ley de espectáculos absurda que impide que se desarrolle con normalidad la labor de las salas de conciertos y de los pequeños ambientes escénicos. Por otro lado veo que estos eventos están gestionados, en la mayoría de las veces, por la concejalía de turismo en detrimento de la de cultura. Ahora con el 'boom festivalero' la clase política con la misma mano que te firma que no se puede hacer conciertos en bares, dictamina una alta permisibilidad en los festivales. Debería de existir un poco de equilibrio.

Y ¿a las nuevas generaciones consumidora de estos eventos?

Me da miedo que ahora la juventud, que ya se empieza a desmotivar con el hecho de tocar un instrumento prefiriendo la música electrónica, termine por abandonarlo del todo al no existir salas donde poder dar los primeros conciertos. Si seguimos este camino no habría un relevo y sólo quedará la música electrónica, que a mí me encanta y que también hago, pero yo lo que quiero es que haya de todo. Por otro lado, el hecho de que la mayoría de las salas sean de carácter público dirigidas por políticos hace que sólo se contrate aquellas bandas políticamente correctas. Entre contratar a Def Con Dos o un cantante de Operación Triunfo la balanza siempre se va a inclinar por los segundos porque no generan problemas. Esto es muy peligroso porque va en contra de la libertad de expresión y del desarrollo de la cultura. Lo que antes era transgresor ahora es meintreing, sólo hay que fijarse en el punk, grunge, o el rock y al trap le queda muy poquito tiempo. Es muy importante que el espíritu crítico este despierto. El público en esta ocasión es más soberano que nunca. Somos más soberanos como consumidores que como votantes, vale más a quien le damos nuestro dinero a la hora de consumir que ha quien votamos, porque si todos dejamos de consumir un producto este tendrá un impacto enorme.

Playlist de 'Sonora'

¿Cómo es capaz de compatibilizar todos los proyectos que tiene, El Meister, Arizona Baby y Corizonas?

Si es cierto, como la barba no es de quita y pon es más difícil cambiar de papel (Risas). Te toca cambiar el chip, salvando las distancias es como el actor de teatro, al fin y al cabo esto no deja de ser un arte que tiene su faceta escénica. Cada proyecto tiene una estética no sólo sonora, sino gráfica también. Y no sólo tienes que diferenciar un proyecto del otro sino que también una gira de otra. Siempre intentamos cuidar todos los detalles para que de alguna manera todo este hilado. Una vez que nos ponemos el ropaje correspondiente te metes en el papel de lo que vas hacer.

Aunque son proyectos muy distintos, todos tienen un denominador común y es que todo es honesto, partiendo de la base de que es lo que nos gusta hacer. Cuido los discos como si fueras un cineasta

¿Cómo compone Vielba?

Yo no sólo soy un músico, como decía uno de mis ídolos Orson Welles, soy un aventurero, me gusta descubrir cosas del mundo y de ti mismo. Soy creativo a través de diferentes medio trato de expresarme con el fin de ser bonito, desafiante, interesante, en fin generar un estímulo en la persona que escucha mis canciones.

Siempre he sido de investigar y lo que a priori percibes como un error según las normas, reside tu personalidad, en esos vicios que un profesor te corregiría. En la música puedes hacer cualquier tipo de prueba y error, puedes hacer que explote todo y no va haber víctimas mortales. Reflexiono mucho sobre el arte porque lo veo todo conectado, tengo ese punto de vista místico y folclórico y todo eso contribuye a sacar de mí múltiples facetas y tener diferentes proyectos.

El cine ha sido una gran influencia y muchas veces veo los discos como si fuesen largometrajes, que al menos para mí, tengan un sentido.