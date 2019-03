Jacobo Serra: «Tengo ganas de volver a León, allí di mi primer concierto como músico profesional» Jacobo Serra. Este cantautor bilingüe de origen albaceteño regresa a El Gran Café gracias a su Gira 'Fuego Artificial', este viernes 29 de marzo S. FERNÁNDEZ León Miércoles, 27 marzo 2019, 16:28

El artista Jacobo Serra llega a León, este viernes 29 de marzo, para presentar su primer trabajo discográfico en castellano, Fuego Artificial, después de lanzarse a la música con dos exitosas producciones en inglés. Jacobo Serra es en la actualidad uno de los artistas con más proyección y que mejores críticas cosecha. Después conquistar en grandes eventos como en el como el Sonorama, Portamérica, Vida o abrir para 38.000 personas en el concierto de Vetusta Morla de Madrid, llega a León donde empezó todo. Antes de subirse a los escenarios de El Gran Café, regala una bonita conversación a leonoticias.

León va a ser uno de los pocos conciertos que le quedan a la gira de Fuego Artificial, ¿siente que se acerca el final?

Sí que lo siento, y es algo que me da pena, pero a la vez me alegra porque esto significa que he cerrado una etapa.

¿Hasta qué punto se considera innovador?

Soy una persona muy extrovertida a la que le gusta mucho el arte. Si no me hubiera dedicado a la música estría en algo relacionado con el cine porque me gusta mucho la dirección. Pero bueno en general adoro la literatura, el mundo de los guiones, etc.

Este disco es el primero en el que canta en castellano, ¿qué le motivo a dar este paso?

Creo que mi caso es un poco diferente al resto de artistas. El inglés sigue presente en mi vida, nunca pensé, voy a pasarme al castellano para olvidarme del inglés. Para mi sigue siendo más raro cantar en español que en inglés. Surgió como consecuencia de vivir en Madrid, tener experiencias aquí, convivir con gente de aquí, responde a un periodo de mi vida en el que necesitaba hacerlo, no responde a una cuestión discográfica. Esta decisión no significa que renuncie al inglés.

Playlist Jacobo Serra

¿Cómo es esa sensación de sentir que la gente canta sus canciones?

Es muy extraño, todavía no me he acostumbrado. Es como cuando gritan tu nombre o ves que compran entradas para tu concierto. Es algo que da gusto y que emociona, crea una sensación de espejo que te retroalimenta.

¿Cómo lleva los inviernos de sala y veranos de festivales?

Hay festivales que se disfrutan mucho, hay salas muy chulas y luego hay otros que ya no tanto. Yo me quedo con el formato del teatro, este lugar es el hábitat perfecto para el músico. Pero todo despende de muchos factores uno de ellos es el disco que hagas

¿Qué recuerdos tiene de León?

Que yo toque en no es coincidencia. León es uno de los lugares a los que quería volver porque solo he tocado una vez en mi vida y fue el primer concierto que yo di de promoción de mi primer disco. Mi primera gira como músico profesional la empecé en El gran Café, algo que recuerdo con una gran nostalgia y cariño.