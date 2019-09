Ismael Serrano: «Las ostias siguen cayendo sobre quien habla de más» Ismael Serrano. El cantautor madrileño hará parada en León el sábado 28 de septiembre en el Auditorio a las 21.00 horas para presentar 'Todavía' una gira en acústico. LEONOTICIAS León Jueves, 26 septiembre 2019, 10:44

Ismael Serrano vuelve con Todavía, una gira en acústico (guitarra y voz) que lleva el nombre de su nuevo disco y que vio la luz el pasado año. El cantautor madrileño, referente de este género en España y Latinoamérica, hará parada en León el sábado 28 de septiembre en el Auditorio Ciudad de León a las 21.00 horas

Tras el éxito de la gira Hoy es siempre, con la que celebró sus 20 años de carrera colgando el cartel de 'no hay entradas' en varias ocasiones Guitarra al hombro, en un formato muy íntimo y con una cuidadísima escenografía, Ismael Serrano vuelve a sorprender a su público con un espectáculo en el que el diálogo con el espectador es constante.

Llega con su gira 'Todavía' al Auditorio de León, ¿es el sitio idóneo para este espectáculo?

Estamos en un formato en acústico que requiere cierta cercanía con el público, es una propuesta muy teatral en el que se dialoga con el espectador, por lo que el auditorio de León es un sitio ideal para presentar este nuevo trabajo.

¿Cómo se siente al 'desnudar' las canciones que forman parte de su discografía?

Es una forma de hacer balance y reeditar la vigencia de estas canciones. También me sirve para medir todo lo que he aprendido durante todo este tiempo. Veníamos de una gira muy sofisticada con una gran banda, una puesta en escena muy potente y me apetecía volver a las esencias, a la guitarra y la voz; de ahí nace el disco 'Todavía', en toda mi carrera no había grabado un disco de estas características.

¿Cómo lleva que sus temas más antiguos todavía tengan vigencia?

Es una sensación agridulce, por un lado las puedo seguir tocando pero por otro parece que no hemos aprendido de los errores. Canciones como 'Podría ser' que habla de uh tipo que está desempleado o incluso 'Papa cuéntame otra vez' que aunque ahora la canto desde la perspectiva de un padre que trata de buscar un relato que contar a su hija, pero al fin y al cabo sigo teniendo la sensación de que 'las ostias siguen cayendo sobre quien habla de más'

¿Qué lugar ocupa su generación en la historia?

Nosotros somos una generación bisagra, es verdad que hemos colaborado en el relato del 15M, pero nos hemos encontrado descolocados. Somos las primeras víctimas de la precarización en todos los ámbitos; cae el muro de Berlín y con él los dogmas. Teníamos muchas preguntas pero pocas respuestas y en eso seguimos. No sé si hemos sido capaces de ser protagonistas de nuestro tiempo.

¿La historia se repetirá y los que estaban en el 15M volverán a silenciarse?

Eso es lo que les gustaría a los que siempre han tenido el poder, hay una resistencia a que el 15m adquiera una cierta responsabilidad. Pienso que las cosas cambiaran, estamos viviendo un retroceso en cuanto a derechos universales que será insostenible mantener.

¿Qué le ha parecido la derrota de algunos 'ayuntamientos del cambio'?

Aunque los ayuntamientos del cambio hayan perdido ciertas oportunidades no creo que eso sea para siempre. A día de hoy, la gente más joven aunque se muestre desencantada, no ha perdido la sensibilidad política, sigue atenta a las noticias, se informa, a esto hay que unirle a situación de precariedad en la que viven, que no creo que se lleguen a acostumbrar. El cambio es lento, pero ocurrirá.

¿Le sorprenden los resultados electorales?

Los resultados de las elecciones se deben en gran parte a la desmovilización y aquí tenemos un problema. No me gusta nada los políticos que están riñendo todo el rato a la gente, hay que pensar que están haciendo mal los partidos para que esta gente no vaya a votar. El hecho de que la izquierda tenga partidos de la escisión de la escisión, o cuando se tienen la oportunidad no se hagan cambios estructurales en la vida de la gente. Si la gente se siente abandonada difícilmente se va a entusiasmar, no se trata de abroncar se trata de reflexionar porque no se consigue atraer el voto de la gente.

¿Qué le ha parecido la decisión del Supremo de Exhumar a Franco?

Es una normalidad democrática, no existe en ningún país en Europa que la tumba de un dictador se convierta en un lugar de culto. Un momento que supone una humillación a muchas víctimas en un país en el que sigue habiendo muertos en las cunetas. Este tipo de cosas hay que revisarlas pero con absoluta normalidad, no merece debate.

La época actual, ¿es un buen momento para los cantautores?

Los cantautores no son nunca los más escuchados en las plataformas musicales convencionales. Pero es cierto que, a día de hoy hay grandes figuras que están cosechando un gran éxito como Rozalén, Andrés Suarez o Marwan.

¿Cómo valora la actual industria musical?

Internet no función de manera distinta a como funcionaba los medios de comunicación convencionales. Internet te permite un contacto directo con el público pero no es fácil para alguien que empieza darse a conocer.