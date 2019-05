El dj internacional Mendo se sube a la cabina del Delicatessen Dj Mendo. Este artista nacido en Ginebra de padres españoles llega por primera vez a León para ofrecer una pinchada este viernes, 24 de mayo a las 22.30 horas, en esta mítica sala leonesa de música electrónica LEONOTICIAS León Lunes, 20 mayo 2019, 11:38

El dj internacional Mendo llega a el Delicatessen este viernes, 24 de mayo a las 22.30 horas, para ofrecer una pinchada.

Este productor y DJ suizo propietario de Clarisse Records, ha estado fusionando el Tech, Deep House, Tribal y Funky desde el año 2000. Comenzó a pinchar discos a la edad de 15 años, defendiendo siempre la filosofía «la música es la vida». Su inspiración proviene de la influencia que tuvieron en su niñez estilos como el Acid House, New Beat e himnos como Technotronic «Pump Up The Jam». La carrera de Mendo desde este punto en adelante ha ido prosperando bajo el objetivo de «producir una canción para luego pincharla ante miles de personas y volverlas locas».

Dj Mendo Día: Viernes 24 de mayo Hora: 23:30h. Lugar: Delicatessen (León) Precio: 8€ (entrada + copa) Puntos de venta: Delicatessen, Virado y Tribeca

Ha producido más de 100 temas a lo largo de 15 años y ha estampado su estilo a través de algunos de los mejores sellos de música electrónica: Defected, 8 bits, Noir Música, Terminal M, Get Physical, Suara, Viva Music, Rekids, Great Stuff, CR2, Material, Tronic, Circus Recordings y, por supuesto, Cadenza han respaldado el trabajo de este especialista a los 4 platos.

Es un artista internacional en constante movimiento. Normalmente no tiene fechas libres en la temporada de festivales, habiendo participado en el festival español Monegros Desert Festival, el Balaton Sound y B My Lake de Hungría, el Electric Zoo de Nueva York, el Cinematine de Budapest, el festival Lovin Ibiza en Space Ibiza, y el Beachattack de Croacia, por citar algunos.

Cadenza

Cadenza Music es un espacio creado por el dj chileno Luciano donde la música electrónica crece y florece constantemente desde hace más de una década. Un lugar por donde han pasado los mejores artistas del panorama electrónico mundial, un sello que junta artistas de diferentes partes del mundo creando un espíritu libre que representan a través de su música.

La evolución del sello siempre ha tenido un claro componente latino fruto de la influencia del propio Luciano, alma máter del sello y referente mundial de la escena electrónica.

Para hacer crecer al sello siempre se ha rodeado de jóvenes promesas que se han ido haciendo un hueco en los clubs y discotecas de todo el mundo. Claro ejemplo de ello es Mendo, un artista nacido en Ginebra de padres españoles que siempre ha sido considerado como la estrella emergente de la fructífera cantera de Cadenza. Tras muchos años demostrando su clase por las cabinas de medio mundo, ya sea Berlín, Miami o Buenos Aires, ahora aterriza por primera vez en León para demostrar porqué formó parte de aquellos Vagabundos de Ibiza, esas míticas fiestas de la Isla Blanca que encumbraron a Luciano a lo más alto del olimpo de la música electrónica.

Ahora es el momento de que Mendo vuele en libertad y te haga vibrar con su sonido sexy y palpitante.