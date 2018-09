German Salto llega a El Gran Café German Salto. El madrileño actuará este sábado 20 de septiembre a las 22.00 horas LENOTICIAS León Martes, 18 septiembre 2018, 11:57

El próximo sábado 20 de septiembre a las 22:00 horas Salto actuará en El Gran Café de León. El madrileño llega a León para presentar su disco «Far from the Echoes».

Este disco parece normal, pero es definitivamente mágico. Lo que suena en él parecen canciones, pero en realidad son sueños. Sí, puede que parezca un disco, pero en realidad es una catedral.

Germán ha trabajado sin descanso, y se ha permitido en este tiempo construir poco a poco una burbuja completamente aislada del mundo exterior desde la que poder seguir haciendo crecer su propia idea de la música, de sus canciones. Uno diría que casi las ha soñado. Y gracias a eso han terminado naciendo libres, sin reglas, sin depender de nada de lo que hay sonando ahí afuera (que encima es algo parecido a un páramo)... Hasta da la impresión de que ni siquiera se ha planteado en qué año vivimos. Y no tiene ninguna importancia. Por eso su nuevo disco, este apabullante «Far From The Echoes», es tan sorprendente

Las entradas ya están a la venta de forma física en el Gran Café y de forma digital en ticketea