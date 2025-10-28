«La gente no sabe lo que es Bombai hasta que lo escucha en directo»

Concierto de Bombai en la calle Cantabria durante las fiestas patronales de la Virgen de Altamira.

El grupo del buen rollo llega a León en la noche más terrorífica del año. Tras celebrar su décimo aniversario en la música con una gran gira y un disco recopilatorio Bombai hará bailar, cantar, gritar y, sobre todo, disfrutar a los leoneses. Con el último tema recién salido del horno, el grupo Valenciano.

Los autores de éxitos como Festival, Solo si es contigo, Vuela o Yo soy libre viven uno de sus mejores momentos musicales y personales. Bombai regresa a primera línea con un tema pop con aires de himno moderno y potente mensaje de unión y fraternidad. «Llamas», compuesta por el grupo, enmarca en su Valencia natal el origen de grandes historias de amor, amistad y compañerismo que surgen de los momentos más difíciles de la vida. Javi, Ramón y Vicente recuerdan de esta manera lo ocurrido hace ahora un año en su tierra, pero sin ánimo de homenajear, solo aprender de las mejores lecciones de los que nos rodean.

En leonoticias charlamos con Javi, vocalista e integrante de Bombai, por su próxima visita a León para disfrutar en el festival Hallowindie que lleva días con el cartel de «todo vendido» colgado en su web en una nueva edición que estará llena de buenos momentos.

P: Celebráis una década en un mundo muy complicado como es el musical, ¿cómo sienta?

R: Estamos en un momento muy bonito después de 10 años nos damos cuenta que nos dedicamos a la música y no a cualquier otra cosa. Estamos envueltos todo el día en la música y eso es algo que sueñas y lograrlo ha sido en base a mucho esfuerzo y mucha constancia. Además de sacar esa parte que tenemos dentro de comunicar con canciones para que toda el mundo empatice con temas positivos y esperanzadores.

P: Últimamente se habla de lo que os costó empezar, pero entiendo que mantenerse y no decepcionar a quienes os sigue desde hace 10 años también es complicado, ¿qué ha sido lo peor de este tiempo?

R: Todo es igual de duro pero igual de bonito. Al principio fue muy duro, pero querer lograrlo fue igual de bonito. En general, ha sido un camino bonito, difícil, pero muy bonito. Y es duro porque los artistas siempre tenemos en la mente el triunfar, el éxito es triunfar,

P: Y por el otro lado, ¿qué es lo mejor de estos años?o ¿cuál ha sido ese momento para enmarcar?

R: Me quedaría con muchísimos. Pero quizá en el que estamos hace 12 años en la casa del barrio juntos, que no nos habíamos mudado. Cuando sacamos Solo si es contigo. Porque aquello fue la luz, el trampolín y el escalón para que nos conocieran, para que conocieran nuestra música y eso es lo que queremos.

P: Os califican dentro de ese tipo de música que genera buen rollo, ¿cómo es estar siempre arriba?

R: Es bonito. Todo el mudo tenemos la premisa de levantarnos con positividad, o así debería ser, y si muchas veces nuestra música sirve para levantar a la gente es objetivo cumplido. Pero ahora estamos en unas edades en las que lo hay sigue estando, pero hemos madurado en las letras y también somos nosotros.

P: Muchos años, trabajos y colaboraciones, ¿cuál es el siguiente sueño o la siguiente meta?

R: Ahora estamos con Llamas y con un nuevo sonido. Este es el año undécimo, el 11 es un número bonito que me gusta mucho y espero que sea un año muy bonito. Lo siguiente que nos espera son canciones parecidas a Llamas. Y mientras, esperamos seguir llenando salas y festivales. Eso es lo que queremos seguir haciendo y disfrutando.

P: Y para esta etapa, ¿una colaboración soñada?

R: Siempre nos ha hecho mucha ilusión colaborar con la gente y los artistas, pero en ese momento no pensamos en ello. Nos centramos en que nuestro proyecto sea único y que crezca por parte de los tres. Pero nunca se sabe, igual mañana sale algo que no podemos rechazar, pero en este momento no hay nada pensado ni vamos a buscarlo.

P: No es la primera vez que estáis en León, ¿con ganas de volver?

La verdad que si. León es un sitio que nos ha tratado muy bien, es gente con calma que nos escucha. Cuando estuvimos encontramos un público diferente, aunque ahora en el festival tenemos un directo diferente.

P: Aunque del Gran Café -donde fue la última actuación- al Palacio de Exposiciones hay una gran diferencia, ¿qué le pedís al público de León?

Son espacios totalmente diferentes y para nosotros son conciertos diferentes. Estamos cómodos en los dos sitios porque tenemos dos conciertos diferentes. En un festival -como el Hallowindie- es un choque para todos, te sientes un artista grande es una fiesta constante. Y aquí la gente viene a disfrutar.

Les pedimos a los leoneses que vayan con la mentalidad de pasarlselo bien, que Bombai se va a dejar la piel en el escenario con mucha caña. Será un concierto muy positivo la gente no sabe lo que es Bombai hasta que lo escucha en directo y por eso que vayan con ganas de disfrutar, porque ¡con Bombai e el escenario el mojito vuela!.