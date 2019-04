The Fleshtones hacen parada en León, dentro de su gira por España The Fleshtones Esta banda de garaje estará este miércoles 3 de abril a partir de las 22.00 horas LEONOTICIAS León Lunes, 1 abril 2019, 13:58

Vuelven los reyes de la fiesta de gira por España y no pueden dejar pasar la oportunidad de venir a El Gran Café. Este miércoles 3 de abril, a partir de las 22.00 horas,The Fleshtones se subirá al escenario de este mítica sala de concierto de León.

Es una de las mejores bandas de garage de todos los tiempos, liderada por el carismático Peter Zaremba, y el gran guitarrista Keith Streng, ya han cumplido 40 años en la carretera, y además en muy en plena forma, como vienen demostrando en sus repetidas visitas año tras año, su directo asegura diversión y rock&roll en sus frenéticos directos.

Formados en Nueva York por Keith Streng y Jan-Marek Pakulski, dos compañeros de habitación que descubrieron que un inquilino anterior había dejado algunos instrumentos en el sótano de la casa que alquilaban. Streng, a la guitarra, y Pakulski, en el bajo, pronto se les unió Peter Zaremba en la armónica, teclados y voz, y Lenny Calderon en la batería.

The Fleshtones debutó en el CBGB's el 19 de mayo de 1976. A partir de 1978, el grupo se unió a menudo en el escenario, así como de la historia, con Action Combo, hermanos Gordon (saxo alto y armónica) y Brian (saxo tenor) Spaeth. Debido a que no encajaban en la mente de las discográficas de la época no sacaron su primer disco hasta 1982, 'Roman Gods'.

The Fleshtones es una banda que lleva recorriendo el mundo con su música conquistando al público con sus divertidos y apasionantes conciertos. Con más de 20 álbumes y un sin fin de singles y Ep's, que saben a puro Rock & Roll y que han creado junto a los artistas de su generación como New York Dolls, Iggy Pop, Ramones, Buzzcocks, etc.

Las entrada ya están a la venta de forma anticipada por 12,5 euros en Elektra Comics, El Gran Café y Entradium.com o en taquilla 15€.