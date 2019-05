Facu Díaz: «No me parece correcto destinar medios para perseguir judicialmente a los cómicos» Los cómicos Miguel Maldonado y Facu Díaz. Los cómicos Facu Díaz y Miguel Maldonado llegan, este sábado 11 de mayo al Auditorio de León para presentar el espectáculo basado en el programa de televisión que ambos dirigen, No Te Metas En Política S. FERNÁNDEZ León Sábado, 11 mayo 2019, 13:03

Los cómicos Facu Díaz y Miguel Maldonado llegan a León para presentar el espectáculo basado en el programa de televisión que ambos dirigen, No Te Metas En Política. Será el Auditorio Ciudad de León el encargado de dar cobijo a esta pareja de humoristas este sábado 11 de mayo, a las 21.30 horas.

La actualidad política en forma de crítica llega a la capital leonesa, de la mano de estos dos jóvenes cómicos. Un catalán de origen uruguayo y un murciano que ahora llegan a tierras leonesas después del gran éxito cosechado en Madrid, para explicar con su peculiar manera la actualidad, en la que no faltaran guiños a la política leonesa.

Antes de subirse al escenario del auditorio, el cómico Facu Díaz mantiene una charla con leonoticias. Además de desgranar el show se adentra a contarnos sus miedos, su evolución, y hasta como está yendo ese gran tesoro que cayó en sus manos, el grupo de whatsapp de Berto.

¿Cuánto del programa hay en el show No Te Metas En Política?

Hay bastantes cosas, la estructura es muy similar. Mantenemos el formato 'late', la diferencia es que no llevamos invitados y que por fin Miguel Maldonado está solo en el escenario.

En un espectáculo de estas características, ante un público que ya os conoce, ¿uno es más libre?

Si, sin duda. Sabemos que es un show que no se graba, donde acude gente que ya nos conoce bastante y eso da lugar a permitirse licencias. También, creo que es una manera de darle un toque más interesante, esta es la versión 'premium' de nuestro programa.

No Te Metes En Política Día: sábado, 11 Hora: 21.30 horas Lugar: Auditorio Ciudad de León Entradas: ticketmaster o en las taquillas del auditorio Precio: 19,5 euros

¿Acude mucha gente que ideológicamente no encaja en vuestro perfil?

No sucede mucho, pero si es verdad que a veces pasa. Te encuentras a gente que te dice que ideológicamente no es de nuestra cuerda pero que le hacemos reír. Eso es algo que está bien.

Alguien que nació en twitter, ¿qué sensaciones tiene al subirse a un escenario y ver un auditorio lleno?

Cada vez lo disfruto más, salgo más confiado, antes de emprender esta gira, ya habíamos hecho más de 70 funciones en Madrid, lo que te da unas tablas muy grandes. Ha sido un entrenamiento muy duro, hay que darse cuenta que nosotros hacemos un show diferente cada semana, algo que no te permite relajarte. A León llegamos con un espectáculo cerrado y limpio que sabemos que funciona, esto unido a que el público ya nos conoce, nos otorga mucha confianza.

«A León llegamos con un espectáculo cerrado y limpio que sabemos que funciona»

Comienza en twitter, donde desde un principio ya mostró su identidad, ¿Ya había una perspectiva de futuro?

Nunca lo planifique, yo me adentre en las redes sociales con la inocencia de un chaval de 17 años. En twitter en aquella época no había tanta gente como ahora, existía mucho guionista que lo utilizaba como banco de pruebas, ahí es donde me pico la curiosidad de adentrarme en este oficio que me gustaba. Con el tiempo mi cuenta creció bastante y eso si que facilitó la labor de presentar nuevos trabajos.

A pesar de su corta edad ya tiene una amplia biografía, ¿qué ha supuesto avanzar tan rápido?

Cuando pienso esto por una cuestión natural, siempre reflexiono sobre mi evolución. Me hace tener cierta cautela para garantizar que esto sea una cosa duradera, sin llegar a explotar mi imagen al nivel que les gustaría a las productoras. Prefiero hacer poquito y hacerlo bien, porque dependemos de que a la gente les guste nuestro trabajo. En lo que más pienso es en una carrera coherente y constante.

«Está bastante claro a donde repartimos con saña y donde damos un toque de atención»

Sus chistes enfadan menos a la izquierda que a la derecha...

Tiene mucho que ver de dónde bien el chiste y el comentario. El resumen de todo es saber quién hace el chiste, donde se hace, y de qué manera. Por eso, a mucha parte de la izquierda le entra bien lo que hacemos porque sabe que pertenecemos a este mismo mundo, y de alguna manera nos estamos autoparodiando. Creo que está bastante claro a donde repartimos con saña y donde damos un toque de atención.

¿Le ha cambiado la fama?

Intento que no. Es gratificante que la gente te salude, es algo que por ahora no termino de acostumbrarme. Por otro lado, intento evitar situaciones incomodas, si estoy de fiesta, como cualquier joven, evito sacarme fotos.

¿Cómo va el grupo de whatsapp de Berto?

Ahí nos mantenemos unos cuantos, es curioso porque ya no hay nada de que hablar, de vez en cuando alguien manda un mensaje un 'meme'. Yo hace tiempo que no participo, me he quedado de observador

«Soy consciente de dónde puedo ir y donde mi presencia es una provocación»

¿Cuándo hace reportaje de calle, se muestra más cauto por los 'haters' que se pueda encontrar?

El riesgo siempre es menor de lo que uno se imagina, la gente por lo general no es agresiva ni violenta, se tienen que dar unas circunstancias determinadas para que eso ocurra. De todas formas, soy consciente de dónde puedo ir y a donde mi presencia es una provocación. Yo no me voy a meter en un mitin de VOX con una cámara, primero porque no tengo nada que sacar de ahí, segundo no me interesa publicitarlos y por último sé que no soy bien recibido.

Como última pregunta, ¿qué pasa con los cómicos y los tribunales?

Entiendo que hay ciertos temas que son más delicados que otros. Hay colectivos que se dedican a organizarse para defender su honorabilidad, pero hay muchas maneras de hacer eso. No creo que sea lo correcto destinar abogados y demás medios en perseguir a gente que hace comentarios irónicos. Hay otras maneras de hacer esto, tu te puedes escandalizar, reprocharle a un cómico un comentario, esto no me supone ningún tipo de censura, al contrario lo veo como un ejercicio de libertad de expresión. Lamentablemente la derecha se ha dedicado a instrumentalizar a diversos colectivos de víctimas del terrorismo para combatir estos comentarios en el ámbito penal, y digo la derecha porque la izquierda no acostumbra a realizar estas prácticas.