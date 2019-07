El espíritu 'big band' de 'The Agapornis' llega a los conciertos del Musac El jueves 18 de julio a las 22 horas tendrá lugar un nueva sesión del programa de conciertos 'Summer Fun' LEONOTICIAS León Miércoles, 17 julio 2019, 13:41

E18 de julio a las 22:00 horas, una nueva sesión del programa de conciertos 'Summer Fun' acerca al patio del MUSAC los sonidos soul y deep funk de la banda gaditana 'The Agapornis'. El concierto, con entrada gratuita hasta completar el aforo, estará precedido de una pinchada a cargo de del dj leonés Hardcobo.

Este grupo nace en 2008 con la intención de reivindicar sonidos actuales tamizados por la cultura soul y deep funk. Su primer álbum, 'Roll Out' (2014), canaliza ese espíritu de música negra aunando juegos vocales y una hipérbole de matices sonoros. Su directo es un campo de experimentación en el que refuerzan su tendencia a redefinir la multi-instrumentación como acontecimiento colectivo y de actitud divergente al actual individualismo.

'Summer Fun'

El programa 'Summer Fun', concebido por el músico y agitador cultural afincado en León Juancho López, propone un recorrido personal por el rocanrol y su voluntad más lúdica y hedonista a través de cuatro conciertos, que estarán precedidos de pinchadas a cargo del colectivo leonés BocaOreja a partir de las 21:00 horas.

El ciclo, que toma su nombre del legendario hit de Barracudas incluido en el álbum Drop Out with The Barracudas (1981), incluye cuatro propuestas que tienen como nexo común del rocanrol de vanguardia en su vertiente más lúdica y hedonista, con la intención de ampliar el espectro del rock para identificarlo también con su intencionalidad más catártica y refrescante. Los conciertos suponen un recorrido por el panorama nacional e internacional del underground más reciente, deslizándose entre sonidos neo indie, referencias world music, revisionismo contemporáneo y espíritu big band en su versión más frenética.

La programación de julio concluirá el 25 de julio con la actuación de la banda londinesa 'The Dustaphonics'.

Juancho López, programador del ciclo

Juancho López es promotor, músico, mánager, agitador cultural y disc-jockey. A través de su promotora Lizardmusic, ha programado en la prestigiosa sala El Sol de Madrid y organiza conciertos en la ciudad de León desde 1994. Ha trabajado entre otros con Los Flechazos, Dover, Lagartija Nick, Lapido, Paul Collins y Cooper. Estrecho colaborador del Festival Purple Weekend desde sus orígenes, ha dirigido sus ediciones de 2008 y 2009.

Como músico ha editado 14 elepés y varios sencillos con grupos como Paul Collins Beat, Kurt Baker Combo, The Bright, Peralta, The Crepitos, Bummer, The Salamanders, The Thunderbolts y Kent Steedman & the Tubular Greens. Ha actuado repetidas veces en USA, China, Francia, Alemania, Portugal, Noruega, Suecia , Holanda y Suiza.