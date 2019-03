Depedro: «Intento ser honesto y aprender cada día, no quiero perder nunca el traje de aprendiz» Jairo Zavala. El grupo, que lidera Jairo Zavala, regresa de nuevo a la capital, en esta ocasión a la sala de conciertos de Espacio Vías este sábado 30 de marzo S. FERNÁNDEZ León Jueves, 28 marzo 2019, 12:55

Depedro regresa a León una año después. Esta vez llega para celebrar su décimo aniversario presentando 'Todo Va a Salir Bien'. Una oportunidad de volver a interpretar parte de su cancionero una vez que las composiciones han pillado el sabor de la barrica de cientos y cientos de conciertos. En esta ocasión será Espacio Vías el lugar elegido para acoger este evento que se celebrará a este sábado, 30 de marzo, a partir de las 21.30 horas.

Vuelve a León un año después, pero en el que las cosa le han ido muy bien...

Estoy disfrutando mucho este momento que estoy viendo, en León hicimos un par de acústicos y ahora regreso con ganas de volver a repetir. Esta ciudad siempre me ha tratado genial, por lo que estoy muy feliz al poder volver. Es cierto que en último año hay una energía extra, porque está viniendo mucha más gente a mis conciertos.

El año pasado llegó a León con gripe pero a pesar de eso ofreció un gran concierto, ¿Cómo hace para subir a un escenario y que todos los males se te pasen?

No lo sé, forma parte de nuestro trabajo y es una responsabilidad que hemos de asumir. Tengo mucha suerte de dedicarme a lo que me gusta y eso es algo que me das fuerza y energía.

Viene a presentar su nuevo disco 'Todo va a salir bien', ¿resume un poco su filosofía de vida?

Si, está claro que lo caminos no son autovías sin peaje, hay muchas carreteras secundarias con curvas. Esto hace que te dé tiempo a darte cuenta del valor de las cosas, de que todo se acaba y hay que saber aprovecharlo y disfrutarlo mucho.

Artistas de Coque Malla, Santiago Auserón, Luz Casal, Fuel Fandango, Vetusta Morla, Amparo Sánchez y Camilo Lara e Izal colaboran en su disco, ¿cómo se hace para reunir a ese elenco de artistas?

Muy contento, influye la suerte de que estuvieron disponibles y de que hayan sido tan generoso de compartir su talento con nosotros. Por otro lado, mucha alegría al ver que el resultado ha llegado a buen puerto.

Si observamos el estado de la industria musical, es muy importante tener un buen directo?

Mi profesión siempre ha sido tocar, no veo que haya cambiado mucho mi actitud en el escenarios entre mis comienzos y ahora, siempre hemos intentado hacerlo lo mejor posible.

Has tocado en numerosos sitios de Europa, en América, se plantea el concierto de diferente manera

No, no cambia nada. En realidad todo cambia porque nunca hago el mismo concierto. Toco música y la gente reacciona igual sea Austria o León. Y algo que he observado es que el público reacciona de la misma manera con independía del lugar en el que esté tocando

¿Qué música escucha Jairo Zavala?

Yo siempre he sido un gran consumidor de música, escucho de todo e intento estar al día. Intento ser honesto y aprender cada día, no quiero perder nunca el traje de aprendiz.

Ya ha venido a León muchas veces, ¿qué es lo que más le gusta de esta tierra?

Me quedo con la gente, por suerte con el casco histórico y con ese maravilloso Museo de Arte Contemporáneo que tenéis.