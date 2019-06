Demian Band descargará en León su exquisito blues rock y rock sureño Demian Band. Esta banda estará este miércoles, 5 de junio a las 22.00 horas, en El Gran Café presentado su último álbum «Souvenirs From Hell» LEONOTICIAS León Lunes, 3 junio 2019, 14:36

Demian Band descargará en León su exquisito blues rock y rock sureño para presentar su último álbum «Souvenirs From Hell». La cita tendrá lugar este miércoles, 5 de junio, a las 22.00 horas, en El Gran Café.

Demian Domínguez, reconocido guitarrista y cantante, nacido en Argentina, radicado en España, ha realizado numerosas giras en Sudamérica, Europa y Estados Unidos. Ha compartido escenario con grandes artistas como Jimmie Vaughan, Roy Rogers, Los Lobos, Eric Sardinas, Paul Shortino, Javier Vargas, Raimundo Amador, Pappo, Alejandro Lerner, Ricardo Mollo, entre otros.

Demian Band con 7 cds en el mercado, está continuamente de gira ampliando su numeroso público. Su último cd está siendo presentado en 11 países de Europa siendo cabeza de cartel en numerosos festivales.

Demian Domínguez es compositor y productor de los 7 álbumes de su banda, ha recibido numerosos premios y el privilegio en el año 2010 de que la marca de amplificadores Inglesa «Matamp» lanzara al mercado el modelo signature «Matamp Demian» y en este año la marca de amplificadores Española «MPF Amps» presenta el nuevo modelo «Demian Dominguez Signature».

Su primer cd «Devil By My Side» tuvo como invitado al gran bluesman de Chicago Bernard Allison y junto al segundo cd «Tattoo'd Fish» alcanzaron los primeros puestos en los Blues Chart Americanos, obteniendo una gran repercusión.

En 2013 se editó el cd «Live» y la primera película de la banda «Demian Band The Movie». El cd y dvd registra las giras a lo largo de Europa y Estados Unidos (Arkansas, Memphis, Mississippi, Illinois, Kansas, Missouri, Alabama y Florida) En 2013/2014 este álbum fue presentado en Europa y U.S.A.

Durante el 2015/2016 Demian Band ha estado de gira con su álbum «Goin' Ahead» en Europa y Estados Unidos. Con el álbum «Come To Get It», publicado en 2017, la banda sumo más kilómetros y países a su gira Europea, tour que se extendió a lo largo del 2018.