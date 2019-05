Dementes, Lágrimas de Sangre y Varillas de Farfallo cierran el cartel del festival Zotes Rock Los leoneses Dementes. La 22 edición de este festival se celebra este sábado 24 de mayo, en el que el punk leonés tendrá mucho protagonismo. LEONOTICIAS Zotes del Pámaro Lunes, 20 mayo 2019, 14:20

La 22 edición del festival Zotes Rock ya tiene cerrado a sus protagonistas. En esta ocasión los encargados de amenizar la noche del 24 de mayo serán Dementes, Lágrimas de Sangre y Varillas de Farfallo.

Los leoneses Dementes juegan en casa para presentar su último álbum 'Acción reperkusión' un trabajo que continúa con su estilo basado en ritmos punk rock y, especialmente, en ska. Tras unos años haciendo ruido en Laguna de Negrillos en el local de ensayo, con versiones y algunas canciones que se empezaban a componer , por fin en 2008 Nacho, Omar y Diego deciden dar su primer concierto. Con la buena acogida del público paramés, empiezan a dar sus primeros bolos.

Es en el año 2010 cuando deciden grabar su primer disco «que se joda el mundo'' a los mandos de manolo, en el estudio music center (León), que contiene trece temas de cosecha propia.

Cartel del evento.

Rap combativo

El rap se cuela en este festival gracias a Lágrimas de Sangre , una banda de rap combativo, que bebe de estilos más allá del Hip-Hop, como es el Rock y el Reggae, alejándose de los tópicos de herencia norteamericana. Sus 5 componentes (Neidos, Microbio i Still Ill a las voces, Acid Lemon como productor/dj, y Rama-Lama a la guitarra). LDS entra en el circuito profesional con su primer disco «Si uno no se rinde», (New Beats/Kasba 2015), un disco de rap combativo y contestatario forjado en la crudeza y la distorsión de les guitarras eléctricas.

LDS aboga por el «Jaiak Bai, Borroka Ere Bai» o lo que es lo mismo: «Fiesta Si, Lucha También». LDS tiene un directo contundente que les ha hecho ser uno de los grupos más activos. Después de casi 90 conciertos LDS cierra la gira de «Si uno no se rinde» que durante 1 año y medio les llevo por toda la geografía catalana y vasca.

En noviembre 2016 LDS vuelve a la carga con «Viridarquia» (New Beats/Kasba), un álbum compuesto por quince nuevas canciones con una producción mucho más acarada, con una presentación de lujo y con colaboraciones de miembros de los grupos Glaukoma, Zoo, así como de Chalart58 o la cantautora Silvia Tomás.

Lágrimas de Sangre abrió el 2018 con una agenda cargada de conciertos convirtiéndose en uno de los grupos más solicitados en el circuito de festivales con otro exitoso año.

Los bercianos Varillas de Farfallo cierran el cartel de este festival.