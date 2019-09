Cuchillo de Fuego, por primera vez en concierto en León La banda Cuchillo a Fuego. Esta banda actuará en el Gran Café, este viernes 6 de septiembre, junto a los locales Ovejamodorra y con posteriores pinchadas LEONOTICIAS León Jueves, 5 septiembre 2019, 12:47

Este viernes, 6 de septiembre, el Colectivo Cultural «Dead End León» empieza su temporada de conciertos con la actuación por primera vez en León de 'Cuchillo de Fuego', una de las bandas más ácidas y salvajes del panorama estatal.

El concierto empieza a las 22:30 horas con entradas a 8 euros. Pero, como siempre, la Asociación cobra a los menores de 21 años la mitad de la entrada (4€).

Integrantes de grupos como Unicornibot o Guerrera forman parte de Cuchillo de Fuego, banda surgida del Centro Cultural, ya reverenciado en Pontevedra, Liceo de Mutante. Vendrán presentando su último trabajo Megavedra, que han sacado en el sello Humo y que les ha catapultado a la primera línea del punk-rock nacional.

«Cuchillo de Fuego suena exactamente con la intensidad que te podrías esperar de una banda que se llama Cuchillo de Fuego: un objeto punzante y ardiente, que al mismo tiempo corta y quema«.

Su marca de la casa son sus letras cargadas de ironía y humor absurdo que hacen de ellos una banda única. Una de las cimas de su último disco es «Nocturno», con ese particular existencialismo que se te queda grabado a fuego. Ese mundo relatado en la canción cobra vida en forma de videoclip realizado vía Uganda. Concretamente el vídeo fue elaborado a distancia en Wakaliwood, factoría de cine con espíritu DIY situada en el barrio marginal de Wakaliga (Kampala). Merece la pena el visionado.