Sweet California colorea León

Son el grupo pop del momento y así se ha visto en la tarde de este viernes en Espacio León Fest. Alba, Tamy y Sonia son Sweet California y así se han presentado ante sus miles de seguidores leoneses.

«Saltad, gritad y bailad, pero no sólo hoy, siempre» Así, daban la bienvenida este trío de mujeres todoterreno a un concierto que dificilmente van a poder olvidar los cientos de jóvenes que se agolparon en el parking exterior del Centro Comercial Espacio León.

Galería. Sandra Santos

Un concierto que comenzaba puntual para no hacer esperar a su legión de jóvenes fans con uno de sus éxitos más conocidos 'Wonderwoman'. Alba, Tamy y Sonia salían a escenario junto a sus tres bailarines para hacer enloquecer a un público entregado que no paró de cantar, gritar y saltar durante toda la noche. A éste le siguieron 'Moving Target' o 'Me siguen unos cuantos', sin olvidar 'Loca' el primer single de su último album y con el que consiguieron revolucionar a sus fans.

'Origen' es el título de su cuarto álbum de estudio con el que están cosechando éxitos allá por dónde van. Una gira que esta vez ha recaído en León pero que les llevará hasta Cornellá, Madrid, Huesca, Albacete, Valencia, Sevilla o Pamplona.

Sweet California han vuelto a León para poner el toque de color que necesitaba la ciudad y ser la guinda del pastel del Espacio León Fest.