Bon Jovi dará un concierto en Madrid el 7 de julio de 2019 Actuación de Jon Bon Jovi en el festival Rock in Rio de Lisboa. / Joao Cortesao (AFP) El espectáculo tendrá lugar en el estadio Wanda Metropolitano EUROPA PRESS Madrid Lunes, 29 octubre 2018, 15:09

Bon Jovi anuncia un único concierto en España dentro de la gira mundial de presentación de su último disco, 'This house is not for sale'.

La cita será el domingo 7 de julio de 2019 en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

Las entradas se ponen en venta general el 9 de noviembre en livenation.es., Ticketamaster y El Corte Inglés.

Además, los usuarios registrados en Live Nation tendrán acceso a una preventa desde las 10 horas del jueves 8 de noviembre.