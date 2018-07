Claudia Vega: «Es precioso ser la sobrina de Antonio Vega, eso sí, no voy a reivindicarlo porque yo algo totalmente diferente» Claudia Vega La cantautora Claudia Vega, sobrina del mítico compositor Antonio Vega, llega este miércoles a León para presentar su primer álbum S. FERNÁNDEZ León Martes, 24 julio 2018, 18:36

Con tan sólo 21 años Claudia Vega se está labrando su propio camino en el panorama musical. Cantautora y autodidacta sus letras hablan de ella, de los lugares en los que ha vivido, de experiencias y de su madre. Como dice el refrán «de casta le viene al galgo», y es que esta joven promesa tiene la fortuna de ser la sobrina de dos leyendas de la música española, Nacho García Vega y Antonio Vega. Este verano ha lanzado su primer EP titulado «Feeling warm again», haciéndose un hueco en esta lucha de gigantes que es el mundo de la música. Ahora llega a León, después de tocar en la madrileña Sala Clamores, viene al Pub Molly este miércoles 25 de julio a las 21.00 horas. Antes de eso, ha querido mantener una pequeña charla con leonoticias

Sale a luz su primer álbum, ¿qué sensaciones tiene?

Muy contenta, llevaba bastante tiempo planeándolo, ya había lanzado un par de singles que han funcionado bastante bien. Ahora tengo la sensación de que, con la salida de este disco, este ciclo ya es coherente y completo.

Su single Mom está escoltado por un videoclip, ¿qué grado de importancia tiene acompañar una canción con videoclip?

El videoclip es una parte muy importante de la canción, es darle una segunda dimensión a la canción. Yo hago todos mis videoclip, cosa que me encanta, porque le aportas nuevos significados a las canciones. Las redes sociales han propiciado que todo sea muy visual por ello la estética tiene que ser muy fuerte. Estoy muy contenta de que se haya valorado tan bien el videoclip, los temas que he sacado con ese apoyo visual han sido los que más apego le tiene la gente.

El test de leonoticias a Claudia Vega Una comida: El aguacate Una bebida: Te de limón Una película: Thelma & Louise de Ridley Scott Una canción: One More Cup Of Coffee de Bob Dylan Una canción para estos días que estás alegre: Desértico de Gata Cattana Una canción para enamorar o para cuando estás enamorado: Las simples cosas de Chavela Vargas Una canción para estos días que estás melancólico: Famous Blue Raincoat» de Leonard Cohen ¿Qué prefiere una sala pequeña o un gran escenario?: Una pequeña sala Lo mejor de dedicarte a la música: Lo mejor que tocas el cielo Lo peor de dedicarte a la música: Lo peor que lloras mucho ¿Qué hubiese sido de Claudia Vega si no se hubiese dedicado a la música?: Sería una persona muy triste

Tiene su propia productora, ¿cómo valora esto?

Tener tu propia productora te aporta una gran libertad. A pesar de que hay grandes productoras, hoy en día, también hay grandes artistas que construyen ellos mismos su música. Hacerlo uno mismo es más lento, más complicado y tienes que aprender a hacerlo todo tu sola, pero también es mucho más satisfactorio.

Es de Madrid, ha vivido en Londres y en Seúl, ¿qué le aporta esa multiculturalidad?

Yo canto en tres idiomas, castellano, inglés y francés. Cantar en diversas lenguas le da muchas más dimensiones a mi música, dependiendo en el idioma que cante es una cultura, una forma, un imaginario distinto, y estoy orgullosa de tener este registro. Gracias a esto tengo público y he podido tocar en sitios muy distintos.

Es la sobrina de Nacho García Vega y Antonio Vega, ¿esto tiene una presión añadida?

Nunca lo he sentido porque nunca he aprendido directamente de ellos. Mi música es muy distinta por lo que no siento esa comparación. Ellos han sido dos grandes de la música les respeto enormemente a los dos y admiro lo que han hecho. Es precioso tener músicos en tu familia, eso sí, no voy a reivindicar que soy la sobrina de ellos porque yo algo totalmente diferente, que no he aprendido de ellos.

Ha vivido en Londres, ¿cómo valora que la música forme parte de esta ciudad y puedas encontrar gente tocando en las calles?

Londres tiene que ser un modelo musical para muchísimos países. Los londinenses adoran la música, es sus casas está sonando constantemente y al músico se le respeta muchísimo.

¿Qué le pide a 2018?

Componer. Que me traiga dos o tres canciones como las que están saliendo ahora