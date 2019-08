Carlos Nuñez vuelve al Museo de la Minería de Sabero con dos sesiones Carlos Núñez. / A. Quintero El gaitero gallego ofrecerá dos actuaciones en Sabero durante este sábado EFE Viernes, 16 agosto 2019, 12:05

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León (MSM), con sede en Sabero, recibirá este sábado la visita de Carlos Nuñez que, dentro de su gira 'Lugares mágicos', ofrecerá dos actuaciones: a las 20.00 y a las 23.00 horas.

El gaitero gallego, que el pasado miércoles inundó de música el Monasterio de Santa María de Sandoval en el municipio leonés Mansilla Mayor, volverá a ser el protagonista de las 'Noches de ferrería' del MSM tras las actuaciones en el mes de julio de Pitingo y Kiko Veneno.

Son muchos los premios y nominaciones que lo avalan: un Grammy por el disco grabado con sus maestros The Chieftains; dos nominaciones a los Grammys Latinos; Premio Ondas al mejor directo; y el Premio de la Crítica Alemana, Preis der Deutschen Schallplattenkritik.

En sus discos han participado Luz Casal, The Waterboys, Jackson Browne, Ry Cooder y Roger Hodgson de Supertramp y ha compartido escenario con primerísimas figuras tales como Bob Dylan, Sinéad O'Connor y The Who.

Su carisma, su energía, su espíritu pionero lo han hecho muy popular, traspasando con creces los límites habituales de sus instrumentos.

Nuñez volverá a la provincia, en concreto al Auditorio Ciudad de León, el próximo 13 de diciembre para dar un concierto de Navidad a las 21.00 horas.