La Bresh, la fiesta «más linda del mundo», vuelve a León La icónica fiesta itinerante que viaja por todo el mundo vuelve a León tras la exitosa edición de 2022 esta navidad

Ana G. Barriada León Miércoles, 29 de octubre 2025, 15:29 | Actualizado 15:36h.

La «fiesta más linda del mundo» vuelve a León por Navidad. La Bresh, la fiesta itinerante que recorre todo el mundo y que se suele celebrar en grandes capitales como Nueva York, Madrid o Buenos Aires, recala después de tres años de nuevo en la capital leonesa.

Será el próximo 20 de diciembre cuando el Palacio de Exposiciones de León vuelva a teñirse de rosa como lo hiciera en las navidades de 2022, cuando los creadores del Monoloco motivaron la llegada de la fiesta Bresh por primera vez a la ciudad.

Fueron miles los jóvenes que disfrutaron del festival cuyo ingrediente clave es uno que lo diferencia de cualquier otro: los artistas no se anuncian, sino que aparecen sobre el escenario por sorpresa.

Por el momento, solo se sabe que la Bresh se celebrará el 20 de diciembre en el Palacio de Exposiciones y que a la música le acompañarán los elementos más simbólicos del festival: mucho glitter, confeti rosa, hinchables gigantes y «temazos para gritar hasta quedarte sin voz».