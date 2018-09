Bite The Bullet vuelve a El Gran Café con nuevo disco «Wheels» Los daneses Bite The Bullet. Esta banda de Copenhague llega a la capital leonesa este miércoles 26 de septiembre para ofrecer un concierto con entrada gratuita LEONOTICIAS León Lunes, 24 septiembre 2018, 11:56

Bite The Bullet vuelve a El Gran Café este miércoles 26 de septiembre en esta ocasión los daneses llegan con un nuevo disco debajo del brazo, «Wheels».

Bite The Bullet es una banda de Copenhague que basa su sonido en espumoso fuzz-rock, aires psicodélicos y auténtico rock & roll. Comprometen a partes iguales su pasión y su actitud, hacen que parezca sencillo lo complicado, hacen original lo contemporáneo y para muestra de todo ello, ahora vienen a presentarnos su segundo disco, «Wheels».

Este cuarteto es un crisol musical de rock de los 70 británicos, rock escandinavo y rock sicodélico, y que está influenciado desde Howlin 'Wolf a Dan Auerbach. Bite The Bullet crea un estilo actual pero con aires a rock retro, pero sobretodo con corazón y cerebro. Con canciones como «What Am I Doing Here», «Uniform» o «Wheels», el oyente se golpea con sonidos melÛdicos, guitarras crudas y un universo lírico entre el optimismo y la desesperación.

En el rock & roll una de las premisas es vivir el momento, esto junto a ser espontáneo, han sido las fuerzas impulsoras en las creaciones del disco «Wheels». El álbum es una instantánea del punto en el que se encuentra la banda, tanto en lo musical y como personalmente. Todo el proceso ha ido rápido a la hora de escribir el material y de mezclar el disco, tan sÛlo 12 dÌas. El álbum no se creó a la carrera, sino que ha sido el resultado de preservar en su creatividad, en su sonido y en su pasión por la música.

«Nuestro álbum es una foto del lugar donde estamos ahora mismo, el amor por lo que somos, en lo que creemos y lo que soñamos. No hay nada revolucionario ni nuevo en lo que hacemos, pero intentamos hacer disfrutar a nuestros seguidores a base de blues rock psicodélico y siempre intentando sorprender al público con nuestra pasión y espontaneidad. Un show de Bite The Bullet nunca ser aburrido«- Paw Eriksen

Bite The Bullet ha realizado un gran número de conciertos, tanto en Dinamarca, Alemania y centro Europa. Recientemente tuvo una exitosa gira de 18 conciertos en Alemania y Austria, donde crítica y público han alabado las condiciones en directo de la banda.

La entrada es gratuita hasta completar aforo.