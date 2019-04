La banda The Grooves, de la que forma parte la leonesa Cristina Hills, ha confirmado su presencia en el Palencia Sonora Cristina Hills tocando el saxo durante un concierto de The Grooves, en Donostiako Piratak / Makoki El festival de música ha presentado el spot promocional que cuenta con la participación de la fotógrafa leonesa Vir Aguado S. FERNÁNDEZ León Jueves, 11 abril 2019, 11:58

La banda The Grooves, de la que forma parte la leonesa Cristina Hills, ha confirmado su presencia en el festival Palencia Sonora, que se celebrará los días 7, 8 y 9 de junio en el parque del Sotillo de la capital palentina.

El quinteto vuelve a la carretera, después de un tiempo metidas en el estudio que les ha servido para preparar nuevo material. En Palencia tendrán la oportunidad de presentar nuevos sonidos, pero sin dejar de lado lo que más les caracteriza como banda, su mezcla de sintetizadores con vientos y guitarras, al más puro estilo disco-rock electrónico.

The Grooves se han hecho hueco en la escena de la música española por su autenticidad y originalidad en estilo, por su calidad musical y su puesta en escena. Durante los últimos años han girado por toda la geografía española en salas como Moby Dick, Caracol, Café Berlín (Madrid), Caracol La 2 de Apolo (Barcelona), Potemkim (Salamanca), El gran Café (León), Velvet Club (Málaga) y festivales de la talla de Sonorama Ribera, Weekend Beach, Arrecife En Vivo, Interestelar, Granada Sound, Palencia Sonora, Gigante, No Sin Música, etc., consiguiendo desgastar las zapatillas de un público entregado.

The Grooves compartirá escenario con bandas de la talla de Iván Ferreiro, La Casa Azul, Viva Suecia, Zahara y Novedades Carminha. Además, el festival de música pop-rock independiente firma su edición más internacional con la incorporación a su cartel del dúo Monarchy (que forman Andrew Armstrong y Ra Blacke) e Instituto Mexicano del Sonido, quienes se suman a la banda alemana Roosevelt.

Spot con presencia leonesa

Palencia Sonora ha presentado el spot promocional de su próxima edición. Un trabajo que ha vuelto a firmar la productora Visual Creative, y que ha contado con la participación de la fotógrafa leonesa Vir Aguado. El anuncio, destacan los organizadores de la cita musical palentina, nace como una reivindicación de la «autenticidad» y de las señas de identidad que siempre han definido al festival.

Bajo el eslogan 'Solo necesitas música', la leonesa aparece en cámara mostrando su entusiasmo por un detalle que ha visto, el cual no deja indiferente a nadie, se ha mostrado contenta de poder participar en este proyecto. «Nos los hemos pasado muy bien haciendo el spot, y el resultado final mola mucho», ha detallado la fotógrafa a leonoticias.