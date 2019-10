La banda británica The Achievers llega a la capital leonesa Los cinco miembros que componen este grupo se subirán al escenario de El Gran Café este jueves 17 de octubre LEONOTICIAS León Lunes, 14 octubre 2019, 14:11

La banda británica The Achievers llega a la capital leonesa este jueves 17 de octubre. Los cinco miembros que componen este grupo se subirán al escenario de El Gran Café a partir de las 22.00 horas.

The Achievers, compuesta por músicos con gran experiencia y energía sobre los escenarios, proyectan sobre el público emoción y creatividad en sus actuaciones en directo sin perder una pizca del mejor Blues tradicional.

Han sido proclamados ganadores de los UK Blues Challenge 2019 el pasado 14 de Sep de 2019.

Han denominado a The Achievers como Rhythm & Blues, algunos lo llaman Roots, otros lo llaman «Dance Floor Gospel», pero sea lo que sea, The Achievers se ha convertido en una de las nuevas bandas de Rhythm & Blues más valoradas en la escena del Reino Unido, obteniendo buenas posiciones en las listas de reproducción más conocidas del Reino Unido y sobre todo la aclamación universal de la prensa de Blues en todo el mundo después del lanzamiento de su álbum debut: 'Live at The SVA'.

Pueden crear la energía y la magia que se crea en las salas de baile de Rhythm & Blues de los años 50 y 60 con sus canciones originales y conmovedoras, dejando al público presente eufórico y con ganas de más. Coros con armónica progresivos, armonías en cuatro partes, melodías alegres y ritmos contagiosos y bailables, nunca hubo mejor momento para ver y escuchar a The Achievers. Su enfoque único y su voluntad de alejarse de los estilos más populares, orientados al solo de guitarra demuestran que el Soul, el Groove y el arte de la canción aún importan en el Blues de hoy en día.

The Achievers se están creando una reputación de innovación y originalidad, sin lugar a dudas.

Su particular 'Dancefloor Gospel' les ha otorgado una marca propia y los ha catapultado de la oscuridad casi completa a las críticas entusiastas y apariciones en grandes escenarios de toda Europa. Tras el éxito de su álbum debut de 2018 'Live at The SVA', The Achievers han sido seleccionados como finalistas en el 6º UK Blues Challenge, reconociendo así la necesidad de modernizar y diversificar el género. Con sus ritmos contagiosos y melodías alegres The Achievers se erigen orgullosamente como valores atípicos de British Blues & Roots.

Su último trabajo 'The Lost Arc' fue grabado en directo en el estudio, sin post-producción ni arreglos innecesarios, durante dos únicos días. Se podría decir que es tanto un concierto como un álbum a la vez, y marca la aparición de The Achievers como una nueva fuerza en la composición de canciones de British Blues & Roots. Este disco es deliberadamente atrevido, peculiar, íntimo, pegadizo e irreverente.

The Achievers se disponen a conquistar al público español el próximo mes de Octubre en una gira peninsular visitando nuestro país por vez primera, y donde realizarán un total de 12 actuaciones.