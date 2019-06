Los templarios 'The Lord of Bembibre' y 'Le Seigneur de Bembibre' ya cabalgan por el mundo en inglés y francés La Casa de León en Madrid acogerá el jueves 27 de junio la presentación de las ediciones en inglés y francés de la novela romántica 'El Señor de Bembibre', de Enrique Gil y Carrasco LEONOTICIAS León Jueves, 20 junio 2019, 19:31

La Casa de León en Madrid acogerá la próxima semana un acontecimiento literario de extraordinaria relevancia para las letras leonesas, la presentación de Le Seigneur de Bembibre y The Lord of Bembibre, las traducciones al francés y al inglés de la mejor novela histórica española de todos los tiempos, El Señor de Bembibre, de Enrique Gil y Carrasco.

Ambas ediciones se presentarán en un acto que tendrá lugar el jueves 27 de junio (19h), con asistencia de familiares y descendientes de Enrique Gil, representantes diplomáticos franceses y británicos; de Santiago Asenjo, director de la Biblioteca Universitaria de León; de la Alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao; y de Valentín Carrera, director de la Biblioteca Gil y Carrasco.

Ese mismo día, la embajada literaria berciana —apadrinada por los académicos Luis Mateo Díez y José María Merino— será recibida por el Director de la Real Academia Española, a quien harán entrega del primer ejemplar de Le Seigneur de Bembibre, que pasará a formar parte de los fondos de la RAE.

La velada literaria de la Calle del Pez quiere ser un homenaje y agradecimiento al ilustrador, traductores y prologuistas que, con su trabajo generoso y desinteresado, han hecho posible ambas ediciones: Juan Carlos Mestre, Jean-Louis Picoche, Brian Morrissey, Margarita Núñez, Alonso Carnicer, Doireann Mac Dermott y Derek Flitter.

La edición inglesa, The Lord of Bembibre, se publicó en la primavera de 2018, tras dos años de trabajo para lograr una versión al inglés fiel y rigurosa, pero contemporánea, de un texto difícil, con el que Alonso Carnicer continúa la obra de su padre, Ramón Carnicer, cuya edición de El Señor de Bembibre sigue siendo referencia indispensable. The Lord of Bembibre incluye un prólogo, a modo de invitación a los lectores de habla inglesa, de la prestigiosa filóloga Doireann MacDermott, viuda de Carnicer y buena conocedora del Bierzo; seguido de un ensayo del especialista en Romanticismo europeo, Derek Flitter, de la Universidad de Exeter.

En cuanto a la edición francesa —editada en junio de 2019 por Paradiso_Gutenberg, Área de Publicaciones de la Universidad de León y Ayuntamiento de Bembibre—, ha sido posible gracias al profesor Picoche, autor de la traducción y de la biografía de Gil Un romántico español, cuyo trabajo gratis et amore es una declaración de amor a Bembibre y al Bierzo.

«El profesor Picoche se ofreció a hacer la traducción, a pesar de su edad y delicada salud, y me pareció que no podíamos, El Bierzo y León no podían desperdiciar ese regalo, que es un lujo cultural, Le Seigneur de Bembibre. Ha sido una tarea dura, pero apasionante. Enrique Gil, tan amante y lector de la literatura francesa, estaría feliz de ver a don Álvaro Yáñez y a doña Beatriz Osorio hablando en la lengua de Molière», explcia el responsable de la edición, Valentín Carrera.

«Con esta nueva entrega, ya son doce los volúmenes de la Biblioteca Gil y Carrasco, iniciada en el Año Romántico 2015 con ocasión del II Centenario del nacimiento de Enrique Gil. Los hermanos gemelos de Álvaro Yáñez, The Lord y Le Seigneur, comparten las magníficas ilustraciones creadas expresamente para esta obra por Juan Carlos Mestre, Premio de las Letras de Castilla y León, cuya generosidad también merece nuestro reconocimiento», añadió Carrera.