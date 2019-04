Las más significativas pioneras del punk nacidas en la península ibérica se citan en El Gran Café Las escritoras Cristina Garrigós, Nuria Triana y Paula Guerra. Las escritoras Cristina Garrigós, Nuria Triana y Paula Guerra presentan en El Gran Café su libro God Save The Queens este viernes, 12 de abril, a las 21.00 horas LEONOTICIAS León Martes, 9 abril 2019, 10:59

God Save The Queens es un merecido tributo a algunas de las más significativas pioneras del punk nacidas en la península ibérica. Entrevistadas por las tres autoras, reconocidas especialistas y estudiosas del fenómeno punk, estas mujeres recuerdan sus inicios en el mundo de la música, qué significaba y qué comportaba ser punk, y su encaje en una escena predominantemente masculina que no podría entenderse sin ellas. Analizan su evolución y su vigencia, aportando el punto de vista de quien lo vivió en primera persona.

Por su parte, Mila and the Stoofas es el nuevo proyecto de las ex Besttias Mila y Alicia (hermanitas de la caridad) junto con Elena Martín (Pandorinas) y Carmen García. Su repertorio se basará en canciones punk de las entrevistadas en el libro que se presenta.