El Salón del Pendón de San Isidoro de León acoge la presentación del Libro 'El Rey Alfonso VII «El Emperador» de León'

LEONOTICIAS León Jueves, 9 mayo 2019, 13:04

El Salón del Pendón de la Real Colegiata Basílica de San Isidoro de León acoge, este jueves 10 de mayo a las 20.00 horas la presentación del Libro 'El Rey Alfonso VII «El Emperador» de León'

El acto, que contará con la presencia del autor, el José María Manuel García-Osuna y Rodríguez, estará presentado por Hermenegildo López González, Abad de la Real e Imperial Cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro, fundada por Alfonso VII «El Emperador« tras la conquista de Baeza. La entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Un confuso rey

En este libro se realiza un acercamiento a uno de los reyes de León más confundido, ya que se le ha bautizado falsamente de rey de Castilla, cuando es rey-emperador de León, donde se corona como tal en la catedral románica de Santa María.Llenando, a la par, de leones rampantes todos sus territorios vasalláticos, lo que incluye Zaragoza. Y, lo que no se había hecho desde el profesor Gregorio Marañón, la doble vertiente del autor, de historiador y médico, le permite realizar un estudio médico de la posible patología explicativa de sus extrañas divisiones territoriales del fin de su vida. Nuevo acercamiento a este monarca, que tiene su propia Crónica del Emperador Alfonso, que no se realizaba desde hacía quince años. Se trata, como siempre, de rescatar la esencia, nunca desaparecida, de la identidad leonesa y de su historia con mayúsculas.