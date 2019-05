Los 'Sábados en negro', protagonistas con la Feria del Libro de León Jesús Ferrero, en una imagen de archivo. El ciclo de novela negra cuenta este sábado con la presencia de los escritores Juan Madrid, Alejandro Gallo y Jesús Ferrero, todos ellos ligados al género | El evento literario disfrutará también de la presencia del autor gallego Domingo Villar, quien presentará su novela más reciente, titulada El último barco LEONOTICIAS León Viernes, 17 mayo 2019, 17:25

Tras el estreno del ciclo 'Sábados en negro' el pasado fin de semana, organizado por el departamento de Filología Moderna de la Universidad de León y pensado como un encuentro con escritores abierto a todo el público, no sólo a especialistas del género, las jornadas continúan mañana para vertebrar la programación del sábado 18 de mayo.

A partir de las 12:00 horas, la cuadragésimo segunda edición de la Feria del Libro de León contará con la presencia del prolífico escritor, periodista y guionista Juan Madrid (Málaga, 1947), uno de los fundadores de la novela negra española, quien estará acompañado por Alejandro M. Gallo (Astorga, 1962), reconocido autor de novela policíaca y comisario jefe de policía de profesión. Ambos participarán en un coloquio con la profesora María José Álvarez Maurín moderado por Maica Rivera, directora de proyecto de la revista Literocio, para conversar sobre novela negra en la actualidad.

Posteriormente, a las 13:00 horas, tendrá lugar un encuentro con el novelista, ensayista y guionista de cine Jesús Ferrero (Zamora, 1952), bajo el título 'Horror y terror en la novela negra y narrativa gótica'. «Voy a hablar del terror y el miedo en la novela moderna», adelanta el autor, «destacando referentes como Henry James, un autor que no se suele citar mucho pero que me parece el más importante porque sitúa al lector en un auténtico vértigo de incertidumbre y ambigüedad. Nunca sabes si sus fantasmas son creaciones mentales o tienen una existencia objetiva, generando un gran desconcierto en el lector». «También hablaré de Algernon Blackwood, quien fue su maestro. Ambos autores nos introducen en una dimensión temporal del terror», continúa, «una dimensión que yo he intentado aplicar en mi última novela, Las abismales (Siruela, 2019), una historia en la que voy creando una trenza entre las dos formas de miedo: el miedo a lo desconocido y a lo que ya conocemos».

UN NUEVO CASO PARA CALDAS. A las 19:00 horas, y como parte también del ciclo 'Sábados en negro', tendrá lugar la presentación de El último barco (Siruela, 2019), la última novela del escritor Domingo Villar (Vigo, 1971). «Una novela negra ambientada en Galicia y protagonizada por Leo Caldas, el inspector de policía protagonista de mis dos anteriores libros», explica el propio autor, «se trata de una historia extensa, en la que Caldas ha de buscar a Mónica Andrade, una mujer desaparecida, en la ciudad de Vigo y en la costa que se extiende al otro lado de la ría». «Me daba miedo que los lectores se hubiesen olvidado de mí porque han pasado diez años desde mi anterior novela», admite Villar, «sin embargo me estoy encontrando mucho cariño allá donde voy». Preguntado por cómo vive eventos como las ferias del libro, reconoce que «como autor me gustan porque ofrecen la posibilidad de encontrarme cara a cara con los lectores, lo que es una experiencia muy grata. Como lector, nunca he dejado de visitar ferias como las de Madrid, me parece una fiesta de la literatura».

EN LA CARPA DE FIRMAS. A las 13:00 horas, Juan Carlos Lorenzana, Zana, firmará ejemplares de Relatos mineros (Eolas Ediciones, 2019), una enseñanza más allá de las cuencas mineras para mostrar la vida ligada al duro trabajo. Los ilustradores y escritores de Leyendas populares para chavales espabilados (Rimpego, 2018) acudirán, a las 18:30 horas, a la carpa de firmas para dedicar ejemplares de su libro. A las 19:00 horas, el escritor Pablo Andrés Escapa firmará ejemplares de la publicación de relatos Fábrica de prodigios (Páginas de Espuma), donde combina ironía e inquietud, lo insólito con lo común, la reflexión y lo imprevisto. A la misma hora, firmarán libros Ángel Fierro del Valle (Super Flumina, de Eolas Ediciones, y Arbolio. Diccionario coloquial) y Agustín Molleda (Hispania Ambulata, de la editorial Lobo Sapiens). A las ocho de la tarde, Jorge Valverde hará lo propio con el poemario titulado Alicia en el país de las pupilas dilatadas.

PROGRAMACIÓN INFANTIL. La feria completa su programación del día con numerosas actividades dirigidas al público infantil. A las 12:00 horas, tendrá lugar, en el escenario situado en plena Plaza de San Marcelo, el cuentacuentos titulado ¿Cantamos un cuento?, del músico, compositor y titiritero Luis Vallecillo, quien contará la historia de una niña, llamada Rosi, enamorada de la música y los cuentos. Una hora más tarde, se presentará la novela Mi amigo el león (Babidi-bú, 2019), de Marina Arias, una bonita historia que incluye una serie de valores asociados al refuerzo de la inteligencia interpersonal y la confianza en uno mismo, para favorecer el aprendizaje emocional de los más pequeños. Además, a las 18:30 horas, tendrá lugar el cuentacuentos de Ana Morán titulado Cuentitis aguda. A las 21:30, la feria finalizará la jornada con la actuación de La orquestina, con repertorio de temas populares de nuestra provincia.