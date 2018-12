Rubén Robles, el leonés que ha destripado a Drácula El escritor leonés, Rubén Robles. Este escritor presenta 'La sombra que amó Bram', este jueves 20 de diciembre a las 20.00 horas en el Nuevo Recreo Industrial, una obra que recorre episodios de la vida del creador de esta gran novela de terror S. FERNÁNDEZ León Martes, 18 diciembre 2018, 14:08

El escritor leonés Rubén Robles acaba de publicar su segunda novela, 'La Sombra que amó Bram', de nuevo el misterio vuelve a reinar en el interior de sus páginas. Este libro recorre algunos episodios de la vida de Bram Stoker que le llevaron a crear su obra de referencia, Drácula.

Este Jueves 20 de diciembre a las 20.00 horas el autor presentará el libro en las instalaciones del Nuevo Recreo Industrial, con entrada gratuita hasta completar aforo. En esta ficción histórica aborda temas como el nacionalismo, la prostitución, los refugiados, la violencia de género, la homofobia y el terrorismo a través de ambientes lúgubres y decadentes de una ciudad finisecular y decimonónica en la que el crimen, la prostitución, el hambre y las desigualdades gobiernan la vida de los habitantes del Imperio británico y su siglo. « He leído un centenar de libros de la época, a la vez que he visto diversos mapas, con el fin de mantener el máximo rigor histórico. La documentación me la ha ofrecido un profesor de la Universidad Birkbeck de Londres, Luis Mielgo y una buscadora de libros raros de Hatchards-Waterstones llamada Helen Mils», afirma Rubén Robles a leonoticias.

Bram ayudará a su amigo, el escritor Thomas Hall Caine, a recuperar unas cartas. Para conseguirlo tendrán que recorrer juntos los peores ambientes nocturnos del Londres revolucionario e industrial de la época victoriana, bajo la amenaza de que las cartas vean la luz y Caine sea encarcelado. «Para la historia de las cartas me he inspirado en la condena que recibió Oscar Wilde por enviar unas cartas a una amante», confiesa el autor.

En esta segunda obra literaria Licenciado en Geografía e Historia y el militar leonés demuestra una vez más que es capaz de transportar al lector hacia la época que está detallando. Si en su primera novela 'Operación Fuego Mágico', describía a la perfección ese León franquista que recibía con honores a la Legión Condor, ahora el público puede descubrir el Londres decimonónico más lúgubre de finales del siglo XIX.