El Rastro, según Andrés Trapiello

Andrés Trapiello (Manzaneda de Torío, 1953) nos invita a un viaje único y hace su personal homenaje del Rastro, uno de los mercados ambulantes más emblemáticos del mundo.

Podremos conocer a su gente y entender sus vidas a través de sus recuerdos y sus objetos. Una historia única de la ciudad de Madrid, su tradición y su cultura.

Un libro excepcional, profusamente ilustrado con fotografías que repasan más de cuarenta años de historia.

El libro está dividido en una primera parte donde se abordan cuestiones teóricas; una segunda y tercera más personales que podrían añadirse a una 'Guía sentimental del Rastro'; y una cuarta parte repleta de fotografías y muchos fragmentos inéditos o escritos ex profeso para el libro, que el autor ha recopilado de sus diarios -reunidos en los volúmenes que conforman el Salón de pasos perdidos-, y también sacados de entre todos los artículos y prólogos que ha escrito. El resultado, como se ve, es de lo más Rastro. Hay donde elegir.

Los domingos del el escritor Andrés Trapiello transcurren desde hace 40 años de la misma manera: recorriendo El Rastro de Madrid. En su último libro 'El Rastro. Historia, teoría y práctica', Trapiello nos muestra los rincones más curiosos de este singular mercado de segunda mano.

Con él vamos descubriendo las historias que se esconden detrás de los puestos aunque Trapiello a lo que viene es a comprar, regatear y perderse por sus calles.

Tras años buceando por el Madrid más castizo ha decidido presentar un libro en el que encontramos también ficción y hasta filosofía, pero sobre todo, amor al Rastro, a sus calles y a sus leyendas.

«El Rastro, sí, no ha muerto. Nosotros, quién sabe», sentencia. «Ahora hay un Rastro virtual, Internet, con millones de piezas. Ahí tienes que buscar; si no buscas, no encuentras. Aquí encuentras aunque no busques. Otra diferencia es el contexto; en la Red no hay», añade.