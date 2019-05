Un pregón a dúo de Marta Sánz y Avelino Fierro abre este viernes la Feria del Libro de León Marta Sanz, pregonera junto a Avelino Fierro. La inauguración de la cuadragésimo segunda edición de la feria tendrá lugar a las 19:30 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de León LEONOTICIAS León Jueves, 9 mayo 2019, 14:35

La Feria del Libro arranca este viernes 10 de mayo para ofrecer a los leoneses diez días repletos de presentaciones, firmas y gran número de actividades complementarias. Será a las siete y media de la tarde, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de León, y contará con la presencia del alcalde de la ciudad, Antonio Silván, y Héctor Escobar, presidente de la Asociación de Libreros, así como otras autoridades institucionales, académicas y del mundo de la cultura de la ciudad.

La inauguración del evento correrá a cargo de Marta Sanz (Madrid, 1967), doctora en Filología y escritora, conocida por novelas como La lección de anatomía, Farándula o Clavícula, además de autora de poemarios y ensayos, el más reciente, Monstruas y centauras (Anagrama, 2018), una reflexión sobre sus actuaciones públicas y privadas como mujer a favor de la igualdad de género pero llena de contradicciones e incertidumbres. Sanz, que acaba de publicar el relato ilustrado Retablo (Páginas de Espuma, 2019), estará acompañada por el escritor Avelino Fierro (Chozas de Abajo, 1956), licenciado en derecho por la Universidad de Oviedo y fiscal de Menores de León, cuya publicación más reciente es La vida a medias (Eolas Ediciones, 2017). De este modo, la feria apuesta, por segundo año consecutivo, por una inauguración protagonizada por dos pregoneros.

«Es la segunda vez que voy a ser pregonera en una feria del libro, ya lo fui en Fuerteventura», revela la escritora Marta Sanz, «ser pregonera de la Feria del Libro de León tiene mucha enjundia y empaque, produce respeto. Porque es una ciudad muy literaria». La autora reconoce que va a estar muy bien acompañada por Fierro, «uno de los diaristas más estupendos que hay en este momento en España y con quien mantengo una relación por correo electrónico desde hace años». Sanz adelanta que va a hablar de «lo que significa leer en el mundo en el que vivimos, y cómo probablemente lo imposible es no leer. Estamos rodeados de estímulos que se leen, desde los menús de los restaurantes hasta los gestos en los cuerpos de las personas con las que nos cruzamos por la calle». «Dentro de todas esas posibilidades de lectura, yo me comprometo con los textos literarios, porque creo que son los que me han ayudado a ser la mujer que soy», declara.