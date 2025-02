La poesía vuelve a ser protagonista en León con el Festival de Poesía Expandida Urogallo

Leonoticias León Miércoles, 23 de octubre 2019, 11:04 Comenta Compartir

La concejala de Acción y Promoción Cultural, Evelia Fernández, ha presentado este miércoles en rueda de prensa la cuarta edición del Festival de Poesía Expandida Urogallo que se celebra este viernes y sábado, 25 y 26 de octubre, y que pretende levantar el vuelo de nuevo y llevar la poesía a todos los rincones de la capital leonesa.

El programa se divide en tres capítulos llamados: 'Cantadero', 'El corral de los deseos' y 'De regreso al huevo'. Así, se repiten varias sedes, ya habituales del festival, como son: Teatro el Albéitar, Palacio del Conde Luna y sede de la asociación 'Up against the wall, motherfucker!' (UAW/MF), ubicada en la calle Salvador del Nido, 4.

El patrocinio de este evento cultural, por cuarto año consecutivo, corre a cargo de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León y la organización será, como es habitual, de la asociación 'Up against the wall motherfuckers!'. La producción del festival este año cambia de manos para pasar el relevo a la nueva empresa leonesa de representación Los Narcisos con Manuel Alonso a la cabeza.