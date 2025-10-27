«Las Médulas, un hito como primer paisaje cultural reconocido patrimonio mundial de la Unesco»

Alberto P. Castellanos León Lunes, 27 de octubre 2025, 08:14 Comenta Compartir

Libros de historia hay muchos y también libros con mucha historia, mucho trabajo. 'España monumental' reune estos dos requisitos y otro no tan habitual: que te transporte y te haga viajar, y te invite a ello, por aquellos lugares que recorre y explica Eduardo Manzano, como con el único de la provincia de León que aparece en la lista de la Unesco: Las Medulas.

Y«o quería hacer un poco una historia que se pudiera ver, que casi se pudiera tocar y porque me di cuenta de que se podía hacer recurriendo al numeroso patrimonio histórico que tiene España», afirma el investigador sobre su último libro: «Somos una potencia en estos términos pero claro, no sabía muy bien cómo hacerlo, porque hay muchos elementos patrimoniales en España y de repente me di cuenta de que la Unesco tiene incluidos dentro de la lista de patrimonio mundial 46 sitios, que cubrían prácticamente todos los periodos históricos desde Atapuerca hasta la época contemporánea y que además estaban en todas las comunidades autónomas. Entonces me pareció que podía ser una buena idea enhebrar una narración histórica, una historia de España a través de estos lugares patrimoniales, explicando lo que son, cómo se forman y cómo han llegado hasta nuestros días».

Eduardo Manzano comienza el relato en tiempos muy remotos y va avanzando de la mano de lugares o monumentos. Así es como llegamos hasta la antigua Hispania: «La incorporación de la península Ibérica al Imperio Romano se hace de una manera muy gradual y en principio lo que busca son recursos, sobre todo mineros, que son los más importantes para ellos. Por ejemplo, en las minas de Río Tinto o en las minas de la Unión en Cartagena, que aportan muchísimos recursos al imperio. Y en la época imperial, a partir del siglo I, parecen tener una gran necesidad de oro. Y es en el norte de la península donde hay varias explotaciones mineras», recalca Eduardo Manzano: «Y una que es realmente descomunal: Las Médulas. Supone una intervención en el paisaje de unas proporciones grandísimas para remover una enorme cantidad de materiales con el objeto de sacar de esa mina una cantidad de oro que se sabía que podía estar ahí pero que era de muy difícil el acceso. Entonces se decide hacer esta gran obra que supone esta mina a cielo abierto con este procedimiento, la famosa Ruina Montium, que trae el agua a través de distintos canales que permiten tirar abajo la montaña para extraer de ella las pepitas de oro».

Las Médulas: un hito histórico

Las Médulas no sólo hicieron historia durante su funcionamiento y su fin, también ahora al ser «incluidas en la lista del patrimonio mundial en 1998», añade el investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas -CSIC-, «fueron el primer paisaje cultural que entraba en este listado. Esto fue posible gracias a un trabajo de mis colegas del CSIC, liderados por Javier Sánchez Valencia, que pusieron en evidencia que lo que estábamos viendo ahora es el fruto de la acción humana, que incluso llegó a crear el lago de Carucedo. Esto fue un hito en la consideración de los de los paisajes culturales como candidatos a ser incluidos en la lista mundial de la Unesco y estar en la misma liga, digamos, que otros grandes monumentos como las pirámides egipcias, el Partenón, etc. Fue un gran logro que se consiguió gracias a los trabajos de investigación de mis compañeros. Si vas a Las Médulas sin saber nada piensas que eso es un paisaje natural normal y corriente, que puede parecer natural. Sin embargo, solamente cuando se ha realizado la investigación en este paraje, podemos saber que efectivamente se trata de una explotación de oro a cielo abierto», valora Eduardo Manzano.

Una de las páginas dedicadas a Las Médulas; y la contraportada y portada del libro.

«Todo lo que suponga una inclusión en la lista del patrimonio mundial garantiza una mayor protección y siempre es una buena noticia», comenta al ser preguntado sobre si echa de menos algún otro enclave en León: «Claro que yo echaría de menos muchos sitios, pero bueno, la lista podría ser muy larga porque España tiene tantos lugares que podría ser un poco injusto hablar de alguno en particular. A mí me consta que las distintas administraciones autonómicas elevan propuestas para que puedan ser recibidas y que existe ya una lista tentativa de patrimonio de la humanidad que tiene que seguir un proceso muy largo y en el que intervienen muchos elementos. De todas formase León está incluido también en la lista de la Unesco a con el Camino de Santiago que también fue un hito muy importante para la protección de una serie de lugares que configuran una vía de peregrinación única que se ha mantenido desde la Edad Media y a lo largo de los siglos hasta nuestros días. En ese sentido creo que podemos estar bastante satisfechos».

Ser patrimonio mundial conlleva mucha responsabilidad

Eduardo Manzano añadiría otro lugar en El Bierzo que le gusta especialmente: «Por ejemplo en León, evidentemente podrías incluir muchos más lugares, como el Valle del Silencio que me parece hermosísimo, pero todo lleva un proceso muy largo y exige muchísimo compromiso por parte de las instituciones. Y algo muy importante, que a veces ocurre, es que las instituciones se olvidan después de la protección y la prevención. A todos nos gusta aparecer ese día en los periódicos diciendo que un sitio se ha incluido en la lista del patrimonio mundial, pero eso no es el final, más bien es el comienzo de una labor de protección, de mantenimiento y de dotación de recursos que muchas veces no se hace».

«No vendría mal más lugares en la lista pero después hay que trabajarlo mucho para financiarlos, dotarlos de recursos porque muchos de estos lugares están subsistiendo con una financiación relativamente escasa a veces. Es un tema que las administraciones también tienen que pensar», reflexiona el autor de 'España monumental': «Estos sitios que son patrimonio mundial son como la punta del iceberg, hay otros lugares que también podrían estar pero no todos pueden tener la categoría de patrimonio mundial. Como el Camino de Santiago que también pone en valor y ejerce un tirón con el románico de Palencia o de Zamora, por ejemplo».

«Que la lectura entrara por los ojos»

«Hemos hecho un gran esfuerzo para que todo lo que vas leyendo en el libro lo puedas ver al lado en la fotografía», comenta Eduardo Manzano sobre el trabajo que hay detrás de su último libro: «Prácticamente todo de lo que se habla está. Ha sido un empeño muy fuerte el que hemos puesto para que fuera un libro en el que la lectura te entrara por los ojos, no sólo para mirar, sino que al leerlo pudieras entenderlo a través de las imágenes. Hoy en día vivimos en una época en la que la cultura visual cada vez es más importante y en la que también muchos de nosotros viajamos mucho y el tener una pequeña idea de qué son los lugares que visitas, creo que es algo importante. Yo te puedo explicar lo que es la romanización, pero si tú lo ves en los restos que hay en ciudades o en lugares como Las Médulas lo vas a entender mucho mejor, casi de forma inmediata. Están puestos en el contexto histórico y es un experimento que me interesaba mucho hacer, ver cómo se podía hacer y para mi gran sorpresa se puede hacer. Y además salen cosas muy interesantes como quién construyó esos lugares, desde la iglesia a reyes o por califas, hasta por congregaciones religiosas o por la burguesía como pasó en Cataluña porque no podrías explicarte el modernismo de Gaudí sin tener en cuenta el peso de esta clase social a finales del siglo XIX y comienzos del XX».

«Pues no tengo en mente ningún próximo libro», reconoce Eduardo Manzano, que comenta que tiene mucho trabajo de investigación y necesita «tomar un pequeño respiro y pensar muy cuidadosamente qué es lo que quiero hacer y cuál es el próximo proyecto. Pero evidentemente tengo varias ideas a las que estoy dando vueltas en la cabeza. De momento a descansar en ese sentido porque exige mucho esfuerzo y pensar mucho. Es una labor muy gratificante, pero también es muy dura», concluye.