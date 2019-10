Manuela Rodríguez Gallego: «Mi libro pone fin a 18 años de oscuridad» Manuela Rodríguez, junto a su primer libro, que pone fin a «18 años de oscuridad». La poeta gallega afincada en León capital publica 'Mujeres: luces y sombras', una obra en la que destaca la intensidad y la profundidad de sus mensajes LEONOTICIAS León Lunes, 21 octubre 2019, 12:37

Mujeres: luces y sombras' (viveLibro) se ha convertido en el primer libro de la gallega afincada en tierras leonesas Manuela Rodríguez Gallego (Orense, 1968).

Este poemario de apenas 40 páginas por decisión de la propia autora («No quería ni más ni menos paginación, lo que importa es el contenido», advierte) condensa un buen número de vivencias personales entroncadas en 19 poemas a cada cual más intenso.

«Algunos forman parte de mis vivencias personales, otros reflejan sentimientos y pensamientos propios», reconoce una autora que reconoce su compromiso con la mujer y, por extensión, con todas sus libertades.

Poemas como 'Ya murió la princesa' o 'Camina erguida' dejan entrever una parte del camino recorrido por Manuela Rodríguez Gallego en su trayectoria vital. El libro, de algún modo, le ha servido para romper barreras: «Después de 18 años de oscuridad, de silencio, de algún modo el libro es una liberación».

Casi dos décadas es el tiempo en el que Manuela estuvo alejada de su mundo, de su mundo real, el de la poesía. Todo ese tiempo lo empleó en un oscuro viaje del que ahora se ha liberado después de no poco esfuerzo y compromiso personal.

«Siempre he pensado como poeta y siempre he tenido ese anhelo de escribir poesía, desde los ochos años. Pero esa etapa oscura, en la que no puedo volver a ella, es un pasaje que queda atrás. Es así aunque las vivencias acumuladas en ese tiempo me han servido para poder sacar a la luz este primer libro«, asegura.

'Mujeres: luces y sombras' tiene una parte de la historia vital y vitalista de su autora pero no solo eso. A lo largo de su recorrido, breve pero atrapador, el lector podrá reconocer la historia de no pocas mujeres que han luchado, luchan o lucharán por salir de la oscuridad.

Intensidad y profundidad

El resultado final, el que llega a las manos de quien adquiera el libro (versión papel o digital) sorprende por su intensidad y por la profundidad de los mensajes.

«No pierdas la fe, empuja cada día y puede que tengas suerte y la puerta se abra. Y de nuevo volverás alto y cantarás desde la copa de los hermosos árboles y serás feliz durmiendo al raso, cubierta por un manto de estrellas«, es el mensaje que acompaña al lector en la contraportada.

Finalizada la obra, y con una gran acogida, 'Mujeres: luces y sombras' se convierte en el prólogo a un segundo libro que ya está en proceso. Será, advierte la poeta gallega afincada en León, una obra «con intenso mensaje» y más «sensual» y con experiencias vitales en no pocos casos marcadas por la primera persona.