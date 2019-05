La leonesa Marian M. Gancedo publica su primera novela, 'Shei. Cien guerras. Una batalla' La escritora leonesa Marian M. Gancedo. Esta joven escritora, que comenzó contando historias en una página de Facebook, presenta su nuevo trabajo el próximo 19 de junio en Espacio Vías LEONOTICIAS León Jueves, 30 mayo 2019, 15:11

La leonesa Marian M. Gancedo hizo realidad su sueño al poder dedicarse a una de sus pasiones, la literatura. Desde pequeña, su mente siempre ha estado llena de historias que escribía en viejos cuadernos, pero a las que nunca dejaba leer. El destino quiso que desvelará su secreto a uno de sus amigos, no sólo le encantó sino que además le animó a difundirlo. Así nació Bailando las Letras, una página de Facebook, que cuenta con más de 60.000 seguidores, ahora también se puede disfrutar en Instagram.

Poco a poco, Mariam Gancedo ha ido creciendo como escritora hasta llegar a publicar su primera novela «Shei. Cien guerras. Una batalla'. Mediante crowfunding esta idea es una realidad. La novela es un cuaderno de vida de una mujer maravillosamente imperfecta: Sheila Barrantes Cifuentes, es una periodista y fotógrafa española que vive en China desde que perdió a su novio Carlos en Afganistán, mientras cubría como corresponsal uno de los tantos conflictos en esa región. Su respuesta ante tal dolor no es la misma que llevaría una persona normal en el duelo, ella se lanza a una vida de desenfreno, metiéndose en charcos a todas horas, buscando la manera más destructiva de poder superar la muerte de su amor. Emoción y risas aseguradas en una historia apasionante.

El próximo 19 de junio esta escritora presentará este ejemplar a todos los leoneses en Espacio Vías. La presentación, que tendrá lugar a partir de las 20.00 horas, tendrá entrada libre hasta completar aforo.

Marian M. Gancedo no se queda aquí y ya tiene guardada en el cajón otra novela muy íntima, «Gano por el color del trigo», que algún día verá la luz, para seguir haciendo más grande a esta joven escritora leonesa.