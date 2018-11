Juan Eslava: «Hay que ser práctico, no nos podemos permitir tener 17 autonomías»

El escritor y buen conocedor de la historia, Juan Eslava, ha llegado a León gracias a las Jornadas de Novela Histórica Reino de León. En esta edición, que versa sobre la relación de la novela histórica con otros medios de comunicación, el ganador del premio Planeta ha ofrecido una conferencia titulada 'La mula: una novela y una película', que versó sobre la adaptación de esta obra literaria escrita por él al cine.

«Se puede compaginar todo y se puede, se trata de trabajar sobre el tema, encuadrarse en la época en la que se desarrollan los acontecimientos e informarse debidamente». Detalla este escrito a leonoticas, en una pequeña entrevista que el jienense regala a este medio. Sentados en un bar frente a un agua mineral y un café, son las 10.00 de la mañana y Juan ya ha realizado su tradicional lectura matutina.

La adaptación de su novela histórica al cine conquista los primeros minutos de la entrevista. «Como nos debemos a las modas, porque todo depende de una industria, por un lado debemos de educar pero también entretener», explica, Eslava, el secreto para que una obra tenga éxito.

Uno de los problemas a los que continuamente se expone el autor de este tipo de obras narrativas es que el lector sea capaz de entender la mentalidad de cada época, por ello es importante juzgar a etapa en su contexto, «sobre todo en el cine en la que se imponen mentalidades actuales a personas de otra época».

El estado de salud de la cultura en España no pasa por su mejor momento a pesar de esto este ilustrado escritor afirma que nunca se ha autocensurado, «hay que ser sincero con el lector y además ya he cumplido 70 años, asi que ya lo tengo todo vendido», afirma, entre risas, Eslava.

La Familia del Prado

La Familia del Prado es su última novela en la que, a través de un paseo con su nieta por el Museo de Prado, relata la intrahistoria de los Austrias y los Borbones. «Hay una visión completamente distinta de la que nos ha dado la historia y eso es lo que yo he querido plasmar en esta obra».

También le queda tiempo para explicar la actualidad y mostrarse muy crítico con la actual clase política «Hay políticos profesionales que no saben lo que es trabajar, por lo tanto no pueden estar en contacto con la realidad», sostiene este autor.

Los errores del pasado son las consecuencias del presente. «La transición fue un periodo esplendido pero tuvo un defecto, había que darle algún reconocimiento a las denominadas 'Comunidades históricas', como eso no lo iban a permitir los militares tuvieron que inventarse el 'café para todos' creando 17 comunidades, una barbaridad»

Ante la situación actual, en la que la unidad de este país está en peligro, la opinión de Eslava desvela que «España no se arregla hasta que no volvamos a ser España, una sola autonomía, un estado .Hay que ser práctico no nos podemos permitir tener 17 autonomías».