Un acto en 'El guardián de libros' con la autora Alejandra R. Sabadell en 2023. El guardián de libros

Gestionar las emociones a través de los libros infantiles en una jornada pionera en León

La capital leonesa acoge esta pionera iniciativa que contará con escritores, ilustradores y psicólogos para estudiar el cuento como recurso educativo «en el colegio y en casa»

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:30

Los cuentos o los libros infantiles siempre han cumplido una función pedagógica muy importante pero quizá es en esta época en la que las pantallas son casi omnipresentes cuando son un recurso aún más vital para transmitir conocimientos e ir mucho más allá. Es uno de los objetivos de una pionera jornada que se realiza en León este sábado 8 de noviembre.

«El uso del libro infantil como recurso educativo», comenta Óscar García, de 'El guardián de libros', que organiza el evento: «Me explico con un ejemplo: mi hijo tiene rabietas y pues en estas charlas y talleres se va a abordar como usar algunos cuentos para gestionar esas emociones, no a escolar, también en casa».

Este ejemplo muestra como los temas emocionales son uno de los principales pero no los únicos porque «hay libros infantiles que hablan de del cuidado del planeta, pero sí que nos hemos centrado en las emociones porque es donde los el profesorado más carencia creen que hay dentro de las aulas, el preparar a los niños emocionalmente».

Crear hábito lector

«También es muy importante la ilustración, se dedicará toda una charla, porque nosotros podemos contar un cuento, pero el niño o la niña no lee el texto hasta que tiene una edad y tienen que poder interpretar esas ilustraciones», comenta Óscar que también menciona que la charla de apertura «la va a dar Manu Velasco, galardonado con un montón de premios a nivel educativo en León» y un encuentro con un autor leonés, David Fernández Sifres, «para que nos cuente un poco sus impresiones, su su experiencia como escritor, las ideas de las historias, de los personajes y para que les facilite o les dé algún una recomendación o consejo también de cara a generar hábito lector a los niños a partir de los cinco o seis años que empiezan a leer».

Cartel de la I Jornada del libro infantil como recurso educativo.

La jornada no sólo contará con charlas. Habrá dos talleres prácticos para entender cómo utilizar un libro infantil para convertirlo en ese recurso educativo.

Óscar García ya está pensando en una segunda edición tras una primera que «podía haber reunido a más inscritos» a pesar de lo que se muestra satisfecho por el número de asistentes: «Al incluir la comida puede que el precio haya tirado para atrás y que, aunque ha preguntado gente de fuera de León, no hayan acudido de otras provincias. Pero ya estamos con ilusión pensando en fecha y ponentes para el año que viene, y ahora esperamos que esta primera edición sea satisfactoria para todos, que solo que aprendan, que lo pasen bien, que la gente intercambie opiniones, y corregir posibles errores para las próximas».

