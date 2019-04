El escritor leonés Javier Solana presenta, en El Gran Café, «El vientre de las granadas» Portada del libro de Javier Solana. El evento tendrá lugar este sábado, 6 de abril, a las 19 horas LEONOTICIAS León Viernes, 5 abril 2019, 10:44

Este sábado, 6 de abril, a las 19 horas, en El Gran Café, tendrá lugar la presentación del libro «El vientre de las granadas» del que es autor el leonés Javier Solana.

El vientre de las granadas es el relato del viaje por Irán que realizó su autor, un joven español de 27 años, aprovechando un paréntesis en sus estudios de doctorado en la Universidad de Oxford. Su mirada, inquisidora y sensible, discurre por algunas de las principales atracciones turísticas de Irán (las mezquitas que rodean la plaza de Naqsh-e Jahan en Isfahán, el casco antiguo de Yazd, las ruinas de Persépolis) y por otras partes menos conocidas para el visitante extranjero (la vida moderna en Teherán, las montañas del Kurdistán iraní, el desierto de Lut). Con su prosa ágil, Javier Solana sumerge al lector en una forma particular de viajar —con una pequeña mochila como único equipaje— y le acerca a la compleja realidad social y política que hilvana el Irán actual. El vientre de las granadas es una obra imprescindible para los aficionados a la literatura de viajes y para quienes sientan curiosidad por visitar Irán.

Javier solana

Javier solana es un escritor y fotógrafo español aficionado a los viajes. En los últimos diez años ha recorrido más de 25 países, la mayoría de ellos en Asia, y siente una atracción especial por la historia y las gentes de Asia Central. En la actualidad reside en Escocia, donde imparte clases de derecho mercantil en la Universidad de Glasgow.

Recientemente ha publicado Roof of the World (2018), un reportaje fotográfico sobre los nómadas de etnia kirguís que viven en la Provincia Autónoma de Alto Badajshán, en la República de Tayikistán, y el diario de viaje Japan: Glimpses of the Otherworldly (2018). El vientre de las granadas es su primer libro de viajes.