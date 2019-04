Convocado el XLV Premio Nacional de Poesía Antonio González de Lama, dotado con 6.000 euros Tarjeta del certamen. El plazo para presentar los trabajos, en castellano y con una extensión no inferior a los 500 versos y un máximo de mil, finaliza el 31 de agosto LEONOTICIAS León Jueves, 4 abril 2019, 11:40

El Premio Nacional de Poesía Antonio González de Lama, que llega a su 45ª edición, es un referente de la cultura en León y de la creatividad poética. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica hoy las bases, quedando abierto el plazo de presentación de los trabajos hasta el próximo 31 de agosto.. Este premio está dotado con 6.000 euros.

Según las bases, pueden participar todas las personas mayores de 18 años, sin distinción de nacionalidad, siempre que sus obras estén escritas en castellano. Los trabajos deberán ser inéditos y no haber obtenido ningún premio en concurso de poesía previamente fallado y no podrán ser traducción ni adaptación de otras obras. Las obras serán de temática libre y con una extensión no inferior a 500 versos ni superior a 1.000.

Se presentarán cinco ejemplares de cada obra, en tamaño DIN A4, a doble espacio y por una sola cara, en ejemplares separados, numerados, debidamente grapados, cosidos o encuadernados, con el título de los mismos en la portada y, especificando, tanto en ésta como en el sobre, el premio al que concursan.

La presentación se hará bajo el sistema de lema y plica. El lema deberá figurar en la portada de la obra y en el exterior del sobre (plica), que deberá estar debidamente cerrado para garantizar el anonimato del autor. Deberá hacerse constar dentro de la plica: nombre, apellidos, dirección, número de teléfono, nacionalidad, fotocopia del D.N.I., dirección de correo electrónico, así como una breve nota bibliográfica.

Los originales deberán ser presentados o remitidos al Ayuntamiento de León, Concejalía de Cultura, Pza. San Marcelo, s/n 24001 León, indicando en el sobre: Premio de Poesía 'Antonio González de Lama'.

La editorial a la que se adjudique la publicación de la obra galardonada se encargará de su difusión y distribución, quedando el autor obligado a suscribir contrato de cesión en exclusiva de los derechos de edición a favor de la editorial durante cinco años, en el que constarán los derechos del autor premiado, conforme a las condiciones ofrecidas por la editorial.

128 trabajos presentados

En la edición del año pasado se presentaron un total de 128 obras poéticas de diferentes lugares de la geografía española, europea y americana: Avilés, Albacete, Málaga, Toledo, Santander, Madrid, Valencia, Cartagena, Murcia, Mérida, Barcelona, Sanlúcar de Barrameda, Madrid, Ávila, Santiago de Compostela, Granada, Zaragoza, Guadalajara, Jaén, León, La Coruña, Alicante, Córdoba, Ciudad Real, Sevilla, Cádiz, Jerez de la Frontera, Huesca, Valladolid, Huelva, Villaviciosa, Ourense, Mallorca, Badajoz, Guipúzcoa, Girona, Salamanca, Zamora, y de otros lugares como París, Évora (Portugal), Chile, Cuba, Miami, entre otros.

El ganador de esa edición fue Enrique Santiago Viñas Duque por la obra 'Pequeño cuaderno de eslovaco' presentado bajo el lema 'La luz que busco'. Enrique Santiago Viñas Duque, nacido en León en 1965, es licenciado en Filología Inglesa y trabajó como profesor de español durante seis años en Eslovaquia. Actualmente, trabaja en el departamento de Orientación de un instituto de Enseñanza Secundaria de la ciudad de León.