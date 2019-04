La Biblioteca pública celebra el Día Mundial del Libro con tres nuevas actividades durante toda la semana Fachada de la Biblioteca Pública de León La Biblioteca Pública de la capital leonesa se une al Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor con tres actividades que agrupan teatro y cuentacuentos del 22 al 24 de abril LEONOTICIAS León Lunes, 22 abril 2019, 13:29

No todos los días se cumplen 175 años y de eso sabe mucho la Biblioteca Pública de León que sigue celebrándolo con tres nuevas actividades. Estas iniciativas sirven también para unirse al Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor que se conmemora este martes 23 de abril. La jornada pone el punto final a las vacaciones de Semana Santa en Castilla y León, las bibliotecas de toda la comunidad han preparado una serie de actividades para celebrarlo y para homenajear a los libros, a las historias y a sus autores.

La de León es una de ellas y acogerá tres actividades que se desarrollarán este lunes 22 de abril y el próximo miércoles 14 del mismo mes. La primera de ellas, «Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes«, de José Francisco de Isla (Padre Isla), será representada a cargo de 'Fabularia Teatro' este lunes a las 19:00 horas, se trata de una sátira divertida y amena, que acerca este clásico de las letras al espectador del siglo XXI.

Ya el miércoles, los más pequeños de la casa tendrán una representación propia enfocada para niños de 6 a 9 años. La compañía 'Once upon a time...: cuentacuentos en inglés' presentará «The hare and the turtle» a las 18:30h., una fábula clásica para aprender y practicar. Un poco más tarde, a las 19:15 horas., la Biblioteca Pública de León dará carpetazo a estas actividades con «Dando la nota y la letra: velada de palabras habladas y cantadas» de la mano de 'Tres en un traje' (Fernando M. Ballarín, José A. Ga. e Isamil9).